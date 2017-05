Niezapomniane przeżycia na Farmie Iluzji. Wygraj voucher warty 120 zł

Labirynt luster, plaża z palmami, przeprawa tratwą. To tylko niektóre z atrakcji, jakie oferuje Farma Iluzji.

Farma Iluzji to unikatowy park tematyczny kierujący się w swoich działaniach zasadą „edutainment”, czyli nauki przez zabawę. Park znajduje się w miejscowości Mościska w gminie Trojanów.

W swoich działaniach Farma Iluzji kieruje się otwartością i przyjaznością. Właściciele parku edukacyjnego zapewniają, że rodziny poczują się tam jak na rodzinnym pikniku.

Jedną z głównych atrakcji jest pochyły domek, pozornie unoszony z jednej strony przez gigantyczne balony. Wchodząc do pochyłego domku doświadczamy zaburzenia pionu i poziomu. Ale to nie koniec niesamowitości. W parku jest także Labirynt Luster, Pokój Amesa, w którym dziecko może przerosnąć rodziców czy Tunel Vortex, który wywołuje efekt pozornego ruchu oraz Muzeum Iluzji. Atrakcją jest także plaża z prawdziwymi palmami, place zabaw czy chociażby możliwość przeprawy tratwami.

Nową atrakcją w rozpoczynającym się sezonie jest „Tajemnica Opuszczonej Kopalni”. To chodzony, fabularyzowany „dark-ride” w klimacie PRL. Podczas wycieczki goście będą mogli odwiedzić sztolnie nieczynnej kopalni złota.

UWAGA

Dla naszych Czytelników, którzy chcą odwiedzić świat pełen iluzji mamy do rozdania 10 rodzinnych voucherów (2 dorosłych + 2 dzieci do lat 12) o wartości 120 złotych każdy, umożliwiających odwiedziny na Farmie Iluzji.

Aby otrzymać voucher należy wysłać SMS pod nr 7148 (1,23 PLN z VAT) w treści wpisać FARMA. Farma Iluzji to... i dokończyć zdanie (przykład: FARMA.Farma Iluzji to wspaniałe miejsce dla całej rodziny).

Na Wasze SMS-y czekamy do 31 maja 2017 do godz.12. Vouchery powędrują do autorów najciekawszych wiadomości.

Vouchery są do wykorzystania do końca września 2017 r.