Niezwykłe przedstawienie. Aktorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy wystawią Misterium Męki Pańskiej

– Pierwsze Misterium Męki Pańskiej wystawiliśmy w 2001 roku – mówi Ewa Dudziak, założycielka i instruktorka Teatru „Przebudzenie”. – Są jeszcze aktorzy, którzy grali z nami te kilkanaście lat temu, później mieli przerwę i teraz do nas wrócili.

Próby do misterium, które jest przygotowywane w ramach zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Misericordia” rozpoczęły się już w lutym. – Scenariusz oparty jest na Ewangelii św. Łukasza, ale do biblijnego przekazu dołożyliśmy również swoje sceny do rozważań, aby powiedzieć o stygmatyzacji, o tym co nas boli.

Co roku większa uwaga biorących udział w misterium skupiona jest jedną lub dwóch postaciach z Ewangelii.

– W ubiegłym roku skupiliśmy się na Judaszu, którego wszyscy graliśmy. Omawialiśmy tę postać m.in. w kontekście bycia innym, powrotu chorego do domu ze szpitala – opowiada pani Ewa. – W tym roku w centrum naszych zainteresować jest postać św. Weroniki, która wykazała się wielka odwagą podchodząc do Chrystusa i ocierając chustą jego zakrwawioną twarz. Kierujemy się też ku postaci Szymona Cyrenejczyka, który początkowo nie chciał pomóc nieść krzyża Chrystusowi a później to zrobił.

W Misterium Męki Pańskiej biorą udział nie tylko aktorzy Teatru „Przebudzenie”, ale również członkowie ich rodzin, wolontariusze, parafianie i sami instruktorzy.

– W tym roku gram arcykapłana, który wydaje na śmierć Chrystusa. W tej roli ważne jest to aby głośno i zdecydowanie mówić – tłumaczy pani Aneta z Teatru „Przebudzenie”.

W misterium mogą wziąć udział również osoby, które nie są związane z grupą teatralną. – Jeśli ktoś chciałby z nami wystąpić to zapraszamy. Potrzebujemy osób do ról apostołów i niewiast – zachęca Ewa Dudziak.

Aktorzy i osoby, które chcą współtworzyć spektakl występują w strojach z epoki. – Stroje szyjemy sami w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych – dodaje pani Ewa.

Misterium Męki Pańskiej zostanie wystawione dwukrotnie. 21 marca będzie można obejrzeć spektakl na terenie Parafii pw. Św. Rodziny na Czubach (początek o godz. 16). Natomiast 23 marca Misterium Męki Pańskiej połączone z nabożeństwem drogi krzyżowej rozpocznie się o godz. 16.30 w Kościele Rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza (ul. Abramowicka 2) i na terenie parku Szpitala Neuropsychiatrycznego.