Niezwykły film "Polska z lotu ptaka": Lublin, Zamość i Krasnystaw na ujęciach z drona

– Przygotowałem go wraz z moją dziewczyną. Można powiedzieć, że połączyła nas wspólna pasja. Zaczęliśmy wszystko od razu po maturze i zajęło nam to ponad cztery miesiące. Pokonaliśmy ok. 5 tysięcy kilometrów – relacjonuje Stanisław Szewczyk.

Autorzy odwiedzili z dronem miejscowości: Baranów Sandomierski, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Janowiec, Kalisz, Karpacz, Katowice, Kazimierz Dolny, Kraków, Krasnystaw, Kwidzyn, Kórnik, Lublin, Łódź, Malbork, Morskie Oko, Olsztyn, Poddąbie, Poznań, Płazówka, Płock, Sandomierz, Szklarska Poręba, Toruń, Wadowice, Warszawa, Wdzydze, Witów, Wrocław, Zakopane, Zamość, Zwoleń.

Na filmie można obejrzeć najbardziej znane zabytki ale też i nowsze obiekty. Są też przepiękne krajobrazy. Żeby nakręcić każde z tych miejsc autorzy musieli uzyskać konieczne zezwolenia na loty i kręcenie. Mówią, że było to bardzo czasochłonne zajęcie.

– Najgorsze muszę się przyznać, było poranne wstawanie przed wschodem słońca ale pomimo wszystko udało się nam osiągnąć zamierzony cel i poznać przy okazji wiele wspaniałych miejsc – dodaje.