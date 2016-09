Nowe atrakcje w podziemnej trasie browaru przy Bernardyńskiej

- Podziemne korytarze to nie jest muzeum, dlatego naszym gościom zawsze proponujemy, by założyli kaski i wzięli ze sobą latarki. Rozdajemy też mapki, żeby ewentualnie nie zasilili grona duchów w naszych podziemiach, tylko mogli się wydostać – żartuje Jarosław Głąb, zastępca dyrektora ds. zasobów ludzkich i organizacji w Perle. – Ta atrakcja do tej pory cieszyła się dużym zainteresowaniem. Od otwarcia podziemną trasę odwiedziło ok. cztery tysiące osób.

Można poznać poszczególne etapy powstawania piwa, zobaczyć kadzie drożdżowe, fermentownię, leżakownię, czy szafę jakościową, w której przechowywano próbki piwa. Jedną z pierwszych atrakcji na trasie jest ekspozycja etykiet i butelek. – Mamy coraz więcej materiałów, z których wiele dostajemy od mieszkańców Lublina. Ktoś coś ma, coś widział, lub wie na dany temat. Ludzie przychodzą do nas i cieszą się, że jest tu miejsce na ich wspomnienia i różnego rodzaju skarby, które udaje im się odnaleźć – mówi Głąb.

O tym, jak zmieniła się trasa przekonają się w najbliższy weekend ci, którym udało się zapisać na bezpłatne zwiedzanie. Pozostali taką szansę będą mieli w kolejne soboty w godzinach od 12 do 16. Trzeba wysłać maila (podziemiabrowaru@perla.pl) i kupić cegiełkę (10, 20 i 50 zł). Dochód z cegiełek przeznaczany jest na fundusz, z którego modernizowane są budynki browaru.