To był najbardziej elegancki hotel w Lublinie. Odkopali mury budynku

Mury zniszczonego przez Niemców hotelu Victoria, w którym w 1918 roku powstał polski rząd, odkryto przy Krakowskim Przedmieściu. Nie ujrzymy ich jednak w „oknie czasu”, gdzie pod szkło trafi to, co odkryli archeolodzy pod pl. Litewskim. Co będzie w oknach? Znamy już pierwsze decyzje.