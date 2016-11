Nowe bloki powstaną na Czubach? Połowę terenu ma zająć zieleń

Głosowanie dotyczyć ma zmiany przeznaczenia tego terenu, który obecnie może być wykorzystany jedynie pod budowę szkoły. Takie przeznaczenie leżącej odłogiem nieruchomości zapisane jest w obowiązującym planie zagospodarowaniaprzestrzennego, który to plan radni mają zmienić, co pozwoli na inne inwestycje w tym miejscu.

Na terenie tym dopuszczona ma zostać wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z lokalami usługowymi i handlowymi na parterze. Lokale takie mają się ciągnąć wzdłuż ul. Szafirowej i wzdłuż głównej pieszej alei prowadzącej w kierunku ul. Jana Pawła II. Jednocześnie proponowane przez miejskich planistów zapisy mają zagwarantować, że około połowy terenu stanowić będzie urządzona i ogólnodostępna zieleń. Część przeznaczona pod budownictwo mogłaby być zabudowana w około 40 proc.

Nowa zabudowa – jak proponuje Ratusz – mogłaby mieć nie więcej niż trzy piętra, a jedynie wzdłuż ul. Szafirowej plan ma pozwolić ma czwarte piętro. Zmieniony plan określi też wymaganą od inwestora liczbę miejsc parkingowych przypadających na każde mieszkanie. Wskaźniki te określono w projekcie uchwały na nie mniej niż jedno miejsce w przypadku mieszkań o powierzchni do 50 mkw., dla mieszkań większych, ale nie przekraczających 70 mkw. wskaźnik ma wynosić 1,2 miejsca parkingowego, zaś dla jeszcze większych lokali to 1,5 miejsca. Wliczane w to mają być miejsca w garażach.

Minimalna liczba miejsc parkingowych określona ma być też dla lokali usługowych i handlowych, również tu mają się liczyć garaże. I tak na przykład od przedszkoli miasto wymagać ma co najmniej trzech miejsc na każdą salę pobytu dzieci, od gabinetów lekarskich nie mniej niż pięć miejsc na każde 100 mkw. powierzchni użytkowej, a od sklepów nie mniej niż 32 miejsca na 1000 mkw. powierzchni sprzedaży.