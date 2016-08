Nowe inwestycje na cmentarzu na Majdanku. Znalazły się pieniędze

Na prace przy na cmentarzu miasto znalazło dodatkowe 7,5 miliona złotych. Nad zatwierdzeniem tego wydatku radni mają głosować za niecałe dwa tygodnie. Ich zgoda pozwoli ogłosić przetarg na roboty budowlane. – Projekt już mamy, we wrześniu planujemy uzyskać pozwolenie na budowę – zapowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. – Chcemy, żeby roboty zaczęły się jeszcze w tym roku.

Nowa część ma być dobudowana do już istniejących budynków, żaden z nich nie zostanie rozebrany, wszystkie mają być w dalszym ciągu użytkowane. – Projektowany budynek będzie parterowy, niski bez podpiwniczenia – informuje rzeczniczka. Co ma pomieścić nowa część? – Salę pożegnań, chłodnię, magazyn, poczekalnię, sanitariaty, pokój biurowy – wylicza. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyobrażenie tego jak mają się zmienić warunki może dać porównanie powierzchni istniejącego i planowanego budynku. Teraz wszystko mieści się na niespełna 70 mkw. Tymczasem miasto chce dobudować ponad 220 mkw.

Jeszcze na ten rok lubelski Ratusz zapowiada ponadto poprawę nawierzchni już istniejących alejek oraz budowę nowych, w dalszych sektorach. Do przyszłego roku trzeba będzie poczekać na prace przy oświetleniu. Również w przyszłym roku opracowany ma być przebudowy bardzo ciasnej cmentarnej kaplicy. W jej przypadku roboty budowlane mogłyby się zacząć najprawdopodobniej w roku 2018.