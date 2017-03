Nowe płace w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 3 tys. zł dla pielęgniarki

– Na razie zweryfikowaliśmy płace pielęgniarek, które są u nas najliczniejszą grupą zawodową. W tym przypadku mediana płac to 3 tys. zł. Jeśli dodamy do tego dodatek ministerialny w wysokości 667 zł i dodatek za wysługę lat (5-20 proc. podstawy) to pensja pielęgniarki z 10-letnim stażem wyniesie 4 tys. zł brutto czyli ok. 3,3 tys. zł „na rękę” – tłumaczy Wojciech Siomak, rzecznik COZL. – Trwają prace nad propozycjami zarobków dla kolejnych grup: lekarzy, pracowników medycyny laboratoryjnej i ratowników, które przedstawimy do konsultacji ze związkami zawodowymi.

Dyrekcja chce ujednolicić płace, bo w czasie kiedy szpitalem kierowała prof. Elżbieta Starosławska w wynagrodzeniach były ogromne dysproporcje (potwierdziła to ubiegłoroczna kontrola urzędników marszałka). Niektórzy zarabiali nawet kilkakrotnie więcej niż ich koledzy na tych samych stanowiskach. – Premie i dodatki były w niektórych przypadkach przyznawane uznaniowo. Budziło to sporo kontrowersji – mówi Siomak.

Najwięcej trudności sprawia dyrekcji COZL opracowanie siatki płac lekarzy. – Nie możemy stosować tu żadnej średniej, są to kwestie bardzo indywidualne związane m.in. ze stażem zawodowym, specjalizacją czy stanowiskiem – tłumaczy rzecznik. – Pensje dla personelu medycznego będą ustalane w odniesieniu do średniej krajowej w szpitalach o profilu onkologicznym, natomiast dla pracowników administracyjnych na podstawie średniej na rynku lokalnym.

W COZL pracuje 1206 osób. Ponad tysiąc to personel medyczny.