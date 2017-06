Nowoczesna w Lublinie: Mamy piękne inicjatywy, które służą konsumpcji. Ale jak to utrzymać?

Przed spotkaniem posłowie Nowoczesnej rozmawiali z lokalnymi władzami tej partii o pomysłach Nowoczesnej dla Lublina i regionu.

– Brakuje nam trochę w Lublinie inicjatywy gospodarczej i wsparcia tej inicjatywy przez obecne władze. Mamy piękny plac Litewski, piękne inicjatywy, które służą konsumpcji. Cieszymy się, bo to jest jak najbardziej potrzebne Lublinowi, który miał duże zapóźnienia w tym względzie. Natomiast na utrzymanie tego co jest konsumpcją potrzebne są też środki. Mamy obawy co do tego, że za jakiś czas możemy mieć problem z finansowaniem tego wszystkiego – powiedział Jacek Bury, przewodniczący lubelskiej Nowoczesnej. – Chcielibyśmy aby Lublin postawił na politykę gospodarczą, aby pokazał, że jest miastem w którym można się rozwijać gospodarczo i miastem, w którym będzie praca dla młodych ludzi, żeby nie musieli wyjeżdżać – dodał Bury.

Szef lubelskich struktur partii zapytany o swoje plany na wybory samorządowe stwierdził, że jeszcze nie zdecydował, czy będzie kandydował na stanowisko prezydenta Lublina. – W tej chwili nie mogę odpowiedzieć, że tak albo nie, dlatego, że Lublin ma bardzo trudną sytuację polityczno-prawną. Nie wiem jak sytuacja ta się rozwiąże. Jeżeli Lublin będzie tego wymagał, to być może stanę w szranki – zadeklarował.

Podczas tej samej konferencji prasowej posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz poseł Paweł Pudłowski komentowali sprawę dzisiejszych zeznań Marcina P. przed komisją ds. Amber Gold. Więcej w relacji wideo.