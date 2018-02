3 marca miłośników skakania zaprosi Park Trampolin Jump XL Lublin. To pierwszy w Polsce park trampolin największej europejskiej sieci wywodzącej się z Holandii. Lubelski kompleks działający przy al. Wincentego Witosa 16E będzie pierwszym takim obiektem w tej części Europy.

Na hali o powierzchni 1700 mkw. znajdziemy w nim kompleks połączonych ze sobą kilkudziesięciu trampolin wraz z basenami z gąbkami, koszami do ćwiczenia wsadów, ścianką wspinaczkową, wieżą do skakania na wielką poduchę powietrzną, tor ninja i belką do walk młodych gladiatorów. Jeszcze trwają prace. Nie ma jeszcze cennika i ustalonych godzin otwarcia.

- Tym co wyróżnia Parki Trampolin Jump XL jest wyjątkowa atmosfera stworzona poprzez charakterystyczny wystrój wnętrz, efekty świetlne, dekorację i muzykę – tłumaczy Tomasz Jedynak. – Naszym priorytetem jest jakość i bezpieczeństwo. Konstrukcja trampolin powstaje w Holandii i spełnia amerykańskie standardy (ASTM).

Zabawa w Jump XL to – jak zapewniają właściciel - rozrywka nie tylko dla doświadczonych akrobatów, ale również dla wielbicieli aktywności w różnym wieku z umiejętnościami akrobatycznymi lub bez. W sali organizowane mogą być zajęcia wf, fitness i lekcje indywidualne.