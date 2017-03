O chlebie i wodzie, w intencji rodzin. Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu

Jeden dzień ścisłego postu o chlebie i wodzie – z takim pomysłem na przeżycie Wielkiego Postu wychodzi do wiernych proboszcz archikatedry lubelskiej. Duchowny zachęca aby modlitwę i wstrzemięźliwość od pokarmów ofiarować w intencji rodzin.

To pierwsza taka nasza propozycja – przyznaje ks. Adam Lewandowski, proboszcz parafii archikatedralnej w Lublinie. – Jest o tym mowa w Ewangelii, że złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem. Poza tym bardzo ważna jest sprawa rodzin, które borykają się z wieloma problemami.

– Tradycja postu o chlebie i wodzie jest stara jak Kościół – dodaje ks. Krzysztof Podstawka, wicekanclerz, rzecznik Archidiecezji Lubelskiej. – Jest obecna w sytuacjach kiedy zanosimy do Boga specjalne intencje. A w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z kryzysem małżeństwa. Są też rodziny doświadczone przemocą czy borykające się z problemami duchowymi i materialnymi. Z tych powodów pojawiła się ta propozycja proboszcza. Nie jest obligatoryjna. Jest to forma jałmużny.

Duchowni z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie zachęcają wiernych aby przez okres całego Wielkiego Postu, każdego dnia przynajmniej jedna osoba przeżyła o chlebie i wodzie.

„Od środy przed Obrazem Matki Bożej znajdziemy tablicę z karteczkami na każdy dzień Wielkiego Postu” – czytamy w ogłoszeniach parafialnych lubelskiej archikatedry. – „Można będzie wybrać sobie dowolny dzień i ofiarować go wraz z modlitwą i postem w intencji rodziny.”

– Głodówki od wieków stosowane były w celach religijnych i leczniczych. Dopiero po trzech dobach spada tempo metabolizmu organizmu – komentuje dietetyczka Agnieszka Dudkowska. – Post o chlebie i wodzie ma charakter umowny. Jeśli zależy nam na ofierze naszego postu w kontekście religijnym to lepiej sprawdzą się świeże soki owocowe i warzywne, które dodatkowo uzupełnią nasz organizm w witaminy, minerały i nie doprowadzą do odwodnienia.

Środa Popielcowa

Dziś Środa Popielcowa, która w Kościele katolickim rozpoczyna trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas, w którym osoba wierząca rozpoczyna drogę pokutną i przygotowuje się do najważniejszych świąt – Wielkanocy. W Popielec wiernych obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem.

Dzisiaj, o godz. 19 mszy świętej w archikatedrze będzie przewodniczyć metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.