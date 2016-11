Obelgi, wyzwiska i groźby na sesji? PiS zawiadamia prokuraturę. "Nie ma zgody na ataki agresji"

„Idź się powieś”, „szmato” – takie nagrania z Rady Miasta odsłucha prokuratura, której skarżą się radni PiS obrzuceni obelgami przez widownię. Chcą, by śledczy zajęli się też przewodniczącym rady, zarzucają mu bierność zakrawającą na pomocnictwo i podżeganie do przestępstwa

Tak gorąca atmosfera panowała na poniedziałkowym nadzwyczajnym posiedzeniu, na którym radni rozpatrywali wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego o stwierdzenie, że Krzysztof Żuk przestał być prezydentem Lublina. W trakcie tych obrad zwolennicy Żuka szczelnie wypełnili widownię w sali obrad. Z widowni co chwila płynęły okrzyki, ale nie zawsze kulturalne.

„Nawoływali do przestępstw”

– Pojawiały się wręcz groźby wyczerpujące znamiona nawoływania do popełnienia przestępstwa – twierdzą radni PiS w zawiadomieniu kierowanym do prokuratury, o czym poinformowali wczoraj. Padały słowa „krętacze”, „kłamcy”, „bandyci” i „pajace”. Radny Zdzisław Drozd usłyszał „Drozd na drzewo” i „szmata”, do Dariusza Jeziora ktoś krzyknął „Jezior do jeziora”, a do Tomasza Pituchy „idź się powieś”.

Najostrzejsze okrzyki padały podczas głosowania, gdy wywoływani alfabetycznie radni mieli wstać i powiedzieć, czy są za wnioskiem CBA, czy przeciwko niemu. A radni PiS akurat byli za wnioskiem, co widowni się nie podobało. Zdaniem autorów doniesienia do prokuratury krzyczący „bezpośrednio wywierali presję na radnych (...) słowami zmierzającymi do zastraszenia głosujących”.

– Każdy ma prawo się gromadzić i wyrażać swoje zdanie, ale jeżeli się to przeradza w takie ataki agresji, to na to zgody nie ma – mówi Pitucha.

„Przewodniczący podżegał”

Do zwołania wspierającej Żuka widowni przyznał się sam przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kowalczyk. A to, w ocenie autorów doniesienia do prokuratury, może być uznane za podżeganie do przestępstwa.

Skąd taki wniosek? Radni PiS twierdzą, że Kowalczyk prowadził sesję tak, by „umożliwić zgranie się” wypowiedzi radnych popierających Żuka z okrzykami z widowni. Zarzucają mu również, że nie przeszkadzał krzyczącym i „stworzył warunki” do popełniania przestępstw, co może być uznane za pomocnictwo.

– Wielokrotnie prosiłem o spokój na sali. Niestety nie jestem w stanie podejść i wziąć kogoś za kark i wyprowadzić z obrad. I na pewno tego robić nie będę – odpowiada Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta.

Kowalczyk tłumaczy, że nie wyobraża sobie nawet takiej sytuacji, by miał kogoś wyprowadzać. – Czy ktoś kiedykolwiek słyszał przez 26 lat wolnego samorządu, żeby przewodniczący rady kogokolwiek wypraszał z obrad? Nie znam takiego samorządu i nie będę pierwszym przewodniczącym, który będzie wypraszać mieszkańców – podkreśla. I nie wyklucza, że w tłum zwolenników Żuka mogli się też wmieszać prowokatorzy. – Spekuluję, przypuszczam – zastrzega.

Autorzy zawiadomienia chcą, by prokuratorzy zbadali nagrania z sesji i ustalili, kto krzyczał.

PO: To nie my

Od okrzyków odciął się wczoraj klub radnych PO. – Nie mamy z tym nic wspólnego, nie popieramy żadnych form agresji, te słowa obrażają wszystkich radnych – mówi Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca rady.

Szef klubu radnych PiS podkreśla, że nie były to tylko krzyki. Niezależnie od doniesienia składanego przez klub, Pitucha zawiadomił też policję o wulgarnym komentarzu, jaki miał się pojawić na jego profilu w portalu Facebook i to podczas obrad. W wulgarnych słowach autor komentarza obraża Pituchę, opisuje jego uległość wobec „kaczora” i źle życzy bliskim radnego. Zdaniem Pituchy wpis zamieściła osoba „prawdopodobnie” obecna na posiedzeniu.

Co dalej z prezydentem

Radni odrzucili wniosek Centralnego Biura Śledczego. Teraz CBA może w tej sprawie zwrócić się do wojewody.

– Wniosek CBA do tej pory nie wpłynął do urzędu – mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Pytany o to, co zrobi, kiedy dokument pojawi się na jego biurku, unika jednoznacznej odpowiedzi, przywołując jedynie art. 98 Ustawy o samorządzie gminnym. Mówi on o tym, że w takim przypadku mógłby wezwać Radę Miasta do podjęcia uchwały w sprawie prezydenta w ciągu 30 dni.

– Jeśli CBA wystąpi do mnie z wnioskiem o realizację tego artykułu, to będę musiał go zrealizować – ucina Czarnek. (toma)