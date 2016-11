Lublin: Objazd, objazd i jeszcze raz objazd. Gdzie kierowcy napotkają utrudnienia?

Utrudnienia na al. Tysiąclecia

mają trwać od sobotniego poranka do niedzielnego wieczora. Zamknięta dla ruchu ma być wtedy jezdnia po stronie dworca. Chodzi o odcinek od ronda przy Zamku do skrzyżowania z ul. Prusa.

Ruch od Zamku w stronę Warszawy będzie się odbywać „pod prąd”, ale tylko jednym pasem, a na dodatek niemożliwy będzie skręt w lewo w ul. Wodopojną. Jadący „z prądem”, czyli od strony Warszawy w kierunku ronda, będą mieć dwa pasy.

Niemiłą dla kierowców konsekwencją tych zmian będzie też „przepołowienie” ul. Lubartowskiej. Co to oznacza? Jadąc od Bramy Krakowskiej w dół będzie można skręcić w prawo w al. Tysiąclecia, ale nie da się pojechać na wprost w drugą część ul. Lubartowskiej. A jadąc od strony al. Spółdzielczości Pracy nie skręcimy w prawo w al. Solidarności, do której trzeba będzie jechać przez ul. Biernackiego i Prusa.

Utrudnienia na ul. Zamojskiej i Wyszyńskiego

mają trwać w niedzielę od rana do wieczora. Najpierw zamknięta dla ruchu ma być ul. Wyszyńskiego i to już od katedry, a dalej ul. Zamojska do Przemysłowej. Oznacza to, że nie da się z pl. Wolności pojechać do Bramy Krakowskiej przez Bernardyńską i Miedzianą. W drugim etapie robotnicy zamkną odcinek od Przemysłowej do końca odnawianej ulicy, a wtedy wytyczony zostanie objazd przez Przemysłową, Farbiarską i (wyjątkowo dwukierunkową) ul. Misjonarską.

Komunikacja w sobotę

i w nocy z soboty na niedzielę pojedzie zmienionymi trasami. Autobusy linii 2, 4, 10, 18, 31, 32, 39 i 57 w drodze do centrum nie dojadą do ronda obok Zamku, ale skręcą wcześniej w Ruską, potem przez Biernackiego i Prusa dojadą do Dolnej 3 Maja. Także przez Biernackiego i Prusa pojadą na Czechów linie 23, 29 i 34. Linie 5 i 22 dojadą na końcowy przez Ruską.

Linie 1, 6 i 17 pojadą przez al. Unii Lubelskiej w stronę Gali. Obu kierunków jazdy dotyczyć ma tylko objazd wyznaczony liniom 156 i 160, które pojadą przez al. Unii Lubelskiej, Podzamcze i Unicką, jak również linii N1, która na Czechów pojedzie Lubartowską, al. Tysiąclecia, Ruską i Lubartowska, a z Czechowa do centrum pojedzie przez Ruską, al. Unii Lubelskiej i Zamojską, podobnie jak linia N2.

Dzienna komunikacja w niedzielę

zorganizowana będzie jeszcze inaczej. Linie 2, 5, 10, 18, 22, 29, 31, 32, 34, 57, 156 i 160 pojadą tymi samymi objazdami, co w sobotę. Linie 4 i 39 będą kursować przez 3 Maja już nie w jedną, ale w obie strony, tak jak linie 1, 6 i 17 w obie strony pojadą al. Unii Lubelskiej. Linia 23 na Czechów pojedzie przez Ruską, a na Felin przez al. Unii Lubelskiej. Linia 159 ma kursować w obie strony przez al. Piłsudskiego i Al. Zygmuntowskie (tak pojedzie też linia 909), a linie 3, 7, 13 i 55 w obie strony pojadą Lipową, al. Piłsudskiego i Al. Zygmuntowskimi.