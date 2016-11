Wiadukt na al. Solidarności. Jak wypadły badania wytrzymałości betonu?

Do niedawna władze miasta liczyły na to, że wiadukt uda się otworzyć w listopadzie. Fot. Dorota Awiorko

Dodatkowe badania miasto zleciło po tym, jak inspektor nadzorujący budowę stwierdził, że wiadukt nie powinien być dopuszczony do ruchu. Teraz Ratusz zapewnia, że wszystko jest w porządku.

– Badania wykazały, że beton osiągnął wymaganą wytrzymałość po 56 dniach – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Nie oznacza to, że można od razu wpuścić samochody na konstrukcję – sam wiadukt to nie wszystko. Konieczne jest choćby wykonanie najazdów, które wciąż nie są gotowe. – W tym momencie trwają prace przy ich realizacji – mówi Bobowska.

Ratusz chce też, by przed skierowaniem tu ruchu zostały ułożone wszystkie warstwy asfaltu. Tak aby ciężarówki nie zniszczyły jezdni. Poza tym wiadukt będą musieli jeszcze obejrzeć przedstawiciele nadzoru budowlanego, bo to on wydaje decyzję o warunkowym dopuszczeniu konstrukcji do użytkowania.

Ile czasu potrzeba na to wszystko?

– Do końca tygodnia czekamy na przedstawienie przez wykonawcę harmonogramu prac – mówi Bobowska.

Jutro ma dojść do oficjalnego spotkania Zarządu Dróg i Mostów oraz firmy przebudowującej skrzyżowanie. – Wtedy dowiemy się, czy jeszcze w tym roku uda się dopuścić ruch po wiadukcie – dodaje rzeczniczka.

Do niedawna władze miasta liczyły na to, że wiadukt uda się otworzyć w listopadzie. Tak, aby zdążyć przed nastaniem zimowych warunków jazdy, które mogłyby spotęgować korki na przebudowywanym skrzyżowaniu. Ale na to, by jeszcze w tym miesiącu poprowadzić ruch górą, nie ma już szans.

Winą za to miasto obarcza firmę Skanska, z którą podpisało wartą 66 mln złotych umowę na przebudowę skrzyżowania. Zarzuca jej złą organizację pracy i wypomina, że pracująca na placu budowy maszyna do wzmacniania gruntu betonowymi palami była mocno przestarzała. Skanska nie zgadza się z tymi zarzutami, ale nie wdaje się w szczegóły.

Teraz Ratusz chce wiedzieć, czy firma uwinie się z przebudową w przewidzianym umową terminie.

– Oczekujemy także deklaracji co do ostatecznego terminu zakończenia inwestycji – potwierdza Bobowska.

Pierwotnym i wciąż obowiązującym terminem jest październik przyszłego roku.