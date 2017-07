Obniżenie wieku emerytalnego. Kolejki do doradców ZUS

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego (od 1 października) do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, ZUS zaprasza na konsultacje z doradcami emerytalnymi. W naszym województwie program konsultacyjny ruszył w miniony poniedziałek. Już pierwszego dnia ze wsparcia doradców emerytalnych w lubelskich placówkach ZUS skorzystało 617 osób, w tym 157 w Lublinie.

– Ludzie chcą wiedzieć, o ile mogłyby wzrosnąć ich emerytury, gdyby zdecydowali się popracować o rok lub dwa lata dłużej. Pytają również o możliwość przeliczenia kapitału początkowego, więc informujemy, że warto to zrobić już teraz, nie czekając do emerytury. Natomiast renciści chcą wiedzieć, czy mogą pobierać rentę do obecnego podwyższonego wieku emerytalnego – mówi Anna Piestrzyńska, doradca emerytalny z lubelskiego ZUS.

Żeby porozmawiać z doradcą trzeba podczas wizyty w ZUS wybrać w biletomacie kategorię „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny”. Osoby, które mają konto na Platformie Usług Elektronicznych, mogą umówić się na wizytę przez internet. Na spotkanie trzeba zabrać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

ZUS przypomina, że wniosek o emeryturę można złożyć na 30 dni przed ukończeniem wieku emerytalnego. Osoby, które 60 lub 65 lat ukończą przed 1 października, mogą złożyć wniosek najwcześniej we wrześniu.