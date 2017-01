Pawie wyjeżdżają z Ogrodu Saskiego. Przez ptasią grypę

Choć w naszym regionie nie stwierdzono jeszcze ani ognisk ani przypadków ptasiej grypy kury, kaczki, indyki nie powinny chodzić swobodnie po otwartym wybiegu. Dotyczy to także bażantów i pawi. Dlatego na dzisiaj zaplanowano wywóz pawi z lubelskiego Ogrodu Saskiego

W Lubelskiem jest ok. 600 towarowych ferm drobiu, które są pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej.

W akcję zliczania drobiu w małych gospodarstwach zostali zaangażowani m.in. sołtysi wsi. Były też organizowane konferencja dla hodowców drobiu. – Zależy nam na tym, aby ludzie mieli świadomość jakie jest zagrożenie – dodaje Sowińska. – Zwalczanie ptasiej grypy wiąże się z ogromnymi kosztami. Choroba na danym terenie oznacza zablokowanie eksportu. To olbrzymie straty nie tylko hodowców, ale też dla państwa.

Osoby utrzymujące m.in. kury, kaczki czy też indyki powinny zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z „wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych”. – Postawiliśmy na akcję informacyjna również w mediach. Wysłaliśmy ulotki i komunikaty w tej sprawie m.in. do urzędów gmin z prośbą o rozpowszechnianie – mówi Sowińska.

I tak drób powinien być trzymany w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nie można organizować również wystaw i pokazów z udziałem ptaków. Hodowcy drobiu muszą zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt. Nie należy karmić ptaków poza budynkami. W gospodarstwie należy stosować też odzież ochronną. Przed wejściami do budynków, w których jest trzymany drób powinny być umieszczone maty dezynfekcyjne.

Co musi człowiek

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są dzikie ptaki. Niestety przyczynić do tego może się również człowiek. Stąd też już pod koniec 2016 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał rozporządzenie wprowadzające różnego rodzaju zakazy i nakazy. Specjalny komunikat wydał też wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie.

I choć w województwie lubelskim ptasia grypa nie występuje to zagrożenie, że może się pojawić jest bardzo wysokie. – Zwłaszcza, że w ostatnim czasie został odnaleziony w Otwocku łabędź, u którego badania potwierdziły obecność tego wirusa – tłumaczy Sowińska.

Pawie w „areszcie”

W samym Lublinie jeszcze dzisiaj „ewakuowane” mają być pawie z Ogrodu Saskiego, które do tej pory mogły wychodzić ze swojej woliery i swobodnie spacerować po parku.

– Woliera była otwierana na dzień, ale ze względu na śnieg pawie niechętnie ją opuszczały. Jeśli spacerowały, to wyłącznie pod nadzorem pracownika firmy sprawującej nad nimi opiekę – mówi Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Ale dodaje: – Podjęliśmy decyzję o wywiezieniu pawi. We wtorek ptaki zostaną przewiezione do znajdującego się poza Lublinem budynku zapewnionego przez opiekującą się nimi firmę.

Dla parkowych pawi nie będzie to pierwszy taki „areszt”. W to samo miejsce wywożono je też przed ostatnim sylwestrem, bo z zamkniętego wówczas Ogrodu Saskiego odpalano fajerwerki podczas miejskiej imprezy.

drs

Ptasia grypa w Polsce

Do tej pory ptasia grypa wystąpiła w Polsce dwa razy – pod koniec 2007 r. na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Wcześniej – od jesieni 2005 r. do wiosny 2006 r. kilka przypadków tej choroby u dzikich ptaków zostało wykrytych m.in. w Toruniu i Bydgoszczy.