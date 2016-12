Pielęgniarka roku: Pacjentowi trzeba wybaczyć

• Długo pani pracuje w tym zawodzie?

Zaczynałam 27 lat temu.

• Jak zmieniły się obowiązki przez ten czas?

Na pewno nie zmieniła się idea pielęgniarstwa. Zmieniły się warunki pracy, są znacznie lepsze. Kiedy zaczynałam sterylizacja igieł polegała na tym, że je gotowałyśmy. Po tym widać, że od tamtego czasu dzieli nas przepaść. Teraz pacjenci są bardziej świadomi swoich praw i bardziej wymagający. Dla nas ma to plusy i minusy. Plusem jest na pewno to, że mobilizuje nas to do podnoszenia swoich kwalifikacji, minusem – fakt, że niektórzy pacjenci potrafią nadużywać swoich praw.

• Jaka powinna być pielęgniarka?

Możemy mówić o pewnych predyspozycjach, bo w tym zawodzie są rzeczy, których nie da się nauczyć. Z niektórymi cechami trzeba się po prostu urodzić. Pielęgniarka na pewno musi być cierpliwa i mieć serce dla pacjenta, być otwarta na jego potrzeby i umieć słuchać.

• Czy kiedykolwiek chciała pani zmienić zawód?

Nigdy nie żałowałam swojego wyboru, uważam, że to najpiękniejszy zawód świata. Dzięki długoletniej praktyce oraz intuicji nauczyłam się postępować z pacjentami. Przede wszystkim trzeba ich słuchać. Pacjent od razu wyczuwa czy robi się to z serca czy powierzchownie. Poza swoimi standardowymi obowiązkami musimy być w pewnym sensie psychologiem, porozmawiać czy pocieszyć jeśli jest taka potrzeba.

• Co by pani radziła osobom, które chcą pracować w tym zawodzie?

Przytoczyłabym im cytat, który sobie przypominam w trudnych momentach. „Pielęgniarka powinna być słuchem dla niesłyszących, wzrokiem dla niewidomych, podporą dla chromych i nauczycielką dla niewiedzących”. To kwintesencja naszej pracy. Pielęgniarka zawsze powinna starać się zrozumieć zachowanie pacjenta nawet jeśli jest uciążliwy. Trzeba spojrzeć z jego perspektywy, postawić się na jego miejscu.



Pielęgniarki Roku

Drugie miejsce w konkursie w szpitalu wojewódzkim im. Jana Bożego zajęła Agnieszka Gąsior-Guziak, a trzecie - Zdzisława Puchała.

Laureatki wyróżniały się umiejętnościami i etyką zawodową. Swoją wiedzę potwierdziły w części merytorycznej konkursu rozwiązując test dotyczący m.in. ustawodawstwa obowiązującego w ochronie zdrowia i praktyki zawodowej.

Trzy najlepsze pielęgniarki otrzymały nagrody pieniężne.