– Ja rozumiem co to jest sąd. Mój świętej pamięci ojciec został został skazany na sześć lat więzienia za próbę obalenia ustroju przemocą przy pomocy fałszywych argumentów. Był liderem religijnej organizacji młodzieżowej. Ja sam też 8 miesięcy przesiedziałem – mówił podczas pikiety Krzysztof Stanowski, działacz społeczny i harcerski, były wiceminister spraw zagranicznych. – Kiedy myśmy siedzieli w czasach komunistycznych rozumieliśmy tę sytuację. Był jakiś prokurator, pracował z nim sąd i wszyscy podlegali jednemu systemowi. Od tego chcieliśmy się uwolnić, od tego się na 25 lat temu uwolniliśmy. Nie dlatego, że wolimy jedną czy drugą partię, ja sam jestem bezpartyjny. Tylko dlatego, że chcemy mieć świadomość, że jeżeli idziemy do profesora to nie jest to profesor jednej partii politycznej, że jeżeli ambasador reprezentuje Polskę w Brukseli, w Moskwie czy Berlinie to nie jest to ambasador jednej partii politycznej tylko reprezentuje Rzeczpospolitą. Wreszcie, że kiedy idziemy do sądu, a szczególnie do Sądu Najwyższego to jest tam prawdziwy prawnik, z autorytetem, z doświadczeniem, a nie partyjny aparatczyk i to nie ma znaczenia jakiej partii. Właśnie dlatego musimy protestować – dodał Stanowski.

Na lubelskiej pikiecie byli m.in. działacze Komitetu Obrony Demokracji, partii Razem, PO, Nowoczesnej i PSL.