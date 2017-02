Piosenka francuska i warsztaty wokalne

Na gitarze Sebastian Pikula, na kontrabasie Jacek Mazurkiewicz, na perkusji Kuba Sojka. Przy mikrofonie Lydie Kotlinski, która kilka lat temu zdecydowała się opuścić Marsylię i osiedlić się ze swoją rodziną na malowniczej wsi pod Lubartowem.

Projekt „Carnet de Voyage” to oryginalne aranżacje francuskich klasyków, które już zdążyły przypaść do gustu nie tylko lubelskiej publiczności. Lydie i Sebastiana najczęściej można usłyszeć w restauracjach Hades Szeroka i Zielony Talerzyk.

Na niedzielny Koncert Walentynkowy Chansons d'Amour do zespołu dołączą znakomici muzycy: Jacek Mazurkiewicz na kontrabasie i Kuba Sojka na perkusji. Usłyszymy największe przeboje Serge’a Gainsbourg’a, Jacques’a Brel’a, Edith Piaf, Barbary, Léo Ferré’a, Cory Vaucaire czy Mistinguett. Lydie zabierze nas w retrospektywną podróż od lat 20. do dziś.

– Zaśpiewamy utwory z lat 30. i 40., które lubię najbardziej, ale przeboje lat 60. i 70. – mówi Lydie Kotlinski.

Koncert dla zakochanych, i nie tylko, w niedzielę, 12 lutego na Małej Sali Widowiskowej ACK Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16) o godz. 17. Bilety (30 zł normalny, 20 zł ulgowy) do kupienia w Zielonym Talerzyku (ul. Królewska 3), Alliance Française (ul. Cicha 10) i na godzinę przed wydarzeniem w ACK. am

Warsztaty Singing on the Soul Train

Cykl warsztatów wokalnych „Singing on the Soul Train” to podróż w głąb muzycznych tradycji (pieśni afrykańskie, spirituals, gospel, swing) i nowych form wokalnych (beatbox). Uczestnicy będą rozwijać umiejętność śpiewania, wyobraźnię muzyczną i ćwiczyć elementy techniki body percussion.

Warsztaty adresowane są do studentów szkół muzycznych i innych osób, które pierwsze kroki w śpiewaniu mają już za sobą. Zwieńczeniem pięciu 4-godzinnych spotkań będzie występ w Noc Kultury (3/4 czerwca).

Zajęcia będą odbywały się w Warsztatach Kultury o godz. 17 co dwa tygodnie od marca do maja . Poprowadzą je: Lydie Kotlinski (wokal), Hubert Pyrgies (beat box), Jerzy „Słoma” Słomiński (instrumenty perkusyjne), Patryk Kraśniewski (pianino). Udział w lekcjach jest bezpłatny.

Przesłuchania 20 lutego w Sali Widowiskowej Warsztatów Kultury (II piętro), ul. Grodzka 5A. Swoje zgłoszenia można wysyłać na adres: mariolaolamazurek@gmail.com, tel. 519 168 575

„Soul Train” to tytuł amerykańskiego programu muzycznego emitowanego w latach 1971-2006, który prezentował afroamerykańskich artystów muzyki soul i R&B.

Projekt finansowany ze stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Lublin.