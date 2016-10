PiS chce odwołać szefa LAWP. "Za wolno wydajemy pieniądze z UE"

Radni swój pomysł tłumaczą zbyt wolnym wydatkowaniem przez nasze województwo funduszy unijnych.

– Te pieniądze powinny już pracować dla lubelskiej gospodarki, tymczasem w ciągu prawie dwóch lat od rozpoczęcia nowej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego żaden przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze ani jednego euro – mówi radny PiS Michał Mulawa. – Do tej pory wydano 5,8 mln z przyznanych nam 2 mld euro. Oznacza to, że wydaliśmy dopiero 0,26 proc. całego budżetu RPO, podczas gdy inne województwa wydały już średnio 7 proc. Jako region gorzej rozwinięty powinniśmy być w czołówce, a tymczasem jesteśmy na szarym końcu – dodaje, winą za taki stan rzeczy obarczając właśnie Niezgodę.

Zdaniem władz województwa wniosek o odwołanie dyrektora LAWP jest jednak bezzasadny. – Nie jest on niczym poparty, to typowe działanie w celu zaistnienia. Trudno dziś negatywnie oceniać dyrektora Niezgodę, który zaczyna nadawać tempa pracom agencji. Są opóźnienia w wydawaniu środków, ale wynikają one z różnych czynników, niezależnych od nas – komentuje Arkadiusz Bratkowski, członek zarządu województwa.

Z Marcelim Niezgodą nie udało nam się wczoraj skontaktować.