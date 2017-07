PiS kontra Żuk w sprawie migrantów. Radni zbierają podpisy

Do Rady Miasta trafić ma projekt uchwały wzywającej prezydenta Lublina, by wycofał się z deklaracji w sprawie migracji podpisanej przez prezydentów 11 miast.

Projekt takiej uchwały przygotowali miejscy radni PiS, którzy wczoraj na zaczęli zbierać pod nim podpisy, by złożyć go jako projekt obywatelski. W tym celu muszą zebrać podpisy co najmniej tysiąca osób wpisanych do miejskiego rejestru wyborców.

Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, to Rada Miasta będzie musiała zająć się projektem w ciągu trzech miesięcy od jego złożenia.