PiS nie odpuszcza. Chce darmowych biletów także dla uczniów szkół średnich

Radni PiS nie rezygnują z pomysłu na darmową komunikację dla mieszkających w Lublinie uczniów szkół średnich. Chcą go przeforsować w czwartek w Radzie Miasta. Mówią, że to nieprawda, że Lublina nie stać na tę ulgę i zarzucają prezydentowi złe zarządzanie majątkiem

Dowodem PiS na złe zarządzanie majątkiem ma być przeprowadzka Zarządu Transportu Miejskiego do nowego biurowca przy Nałęczowskiej.

– Miasto będzie płacić milion złotych rocznie – podkreśla Tomasz Pitucha, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

– Coś jest nie tak – wtóruje mu klubowy kolega Piotr Breś i wytyka, że miesięczny czynsz za biura przy Nałęczowskiej to 46 zł za mkw. Uważa, że to absurd w sytuacji, gdy miejski budynek Astorii jest wydzierżawiany za 17 zł za mkw. miejskiej spółce (Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej), która zarabia wynajmując go innym firmom.

– Astoria nie nadawałaby się na siedzibę ZTM bez kosztownej przebudowy. Brakuje tu wind, miejsc postojowych, wyższe kondygnacje są bardzo zaciemnione – odpowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. – O czynszu, który płaci ZTM za wynajem biurowców, zdecydował wolny rynek – dodaje. I tłumaczy, że tylko jedna firma odpowiedziała na ogłoszenie ZTM, gdy szukał on nowej siedziby.

Sprawa Astorii i czynszu przy Nałęczowskiej jest według radnych PiS dowodem na to, że w miejskiej kasie da się znaleźć pieniądze na przyznanie bezpłatnej komunikacji miejskiej mieszkającym w Lublinie uczniom szkół średnich. Na taką ulgę nie zgodziła się w zeszły piątek Rada Miasta i jednogłośnie, więc też głosami PiS, poparła prezydencki projekt przyznający darmowe przejazdy dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom podstawówek.

Prezydencka ulga ma obowiązywać od 1 stycznia. PiS nie rezygnuje z przyznania jej także licealistom z Lublina i zamierza to forsować na jutrzejszym posiedzeniu. Tłumaczy, że jeśli licealiści przesiądą się do autobusów, zmaleją uliczne korki.

– O godz. 15.30 od Ratusza do Politechniki jechałem 50 minut – skarży się radny Breś, którego zdaniem to dowód na to, że błędem było wydanie przez miasto 28 mln złotych na System Zarządzania Ruchem.