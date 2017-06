Pl. Litewski: Nie tylko fontanna, zniszczony też koziołek

Koziołki na pl. Litewskim mogą udźwignąć osobę ważącą do 50 kg

Policyjny radiowóz uszkodził jedną z siedmiu fontann wbudowanych w promenadę wzdłuż pl. Litewskiego. Nie są to jedyne uszkodzenia powstałe w ciągu jednej nocy na placu odnowionym za 49 mln zł, który dopiero co oddano do użytku