PLL LOT z Lublina do Tel Awiwu. "Lotnisko Ben Guriona trochę pospieszyło się z tą informacją"

Informację podał branżowy portal pasazer.com, powołując się na rozkład opublikowany na stronie portu lotniczego im. Ben Guriona w Tel Awiwie. Wynika z niego, że loty do i z największego lotniska w Izraelu miałyby być wykonywane od 19 czerwca do 26 października.

Według zamieszczonego przez Izraelczyków harmonogramowi połączeń, samoloty z Lublina kursowałyby dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. W odwrotnym kierunku miałby odbywać się jeden kurs tygodniowo, wyznaczony na środę. Wylot o 21.45, w Lublinie samolot ląduje po około 4 godzinach.

Przewoźnik na razie nie potwierdza, że uruchomi rejsy. Komentarza odmawiają także przedstawiciele lubelskiego lotniska. – Do czasu oficjalnego komunikatu ze strony LOT nie komentujemy doniesień – odpisał nam SMS-em na zadane pytanie Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

Według naszych ustaleń, ogłoszenie lotów do Tel Awiwu pozostaje jednak kwestią czasu. Miałyby one być organizowane w ramach programu, w którym izraelskie ministerstwo turystyki chce dopłacać liniom lotniczym, aby przyciągnąć do swojego kraju turystów. Dopłata do jednego pasażera mogłaby wynieść nawet 150 euro. Dla LOT-u to kusząca opcja, bo na tej trasie mógłby wozić także wycieczki z Izraela, zmierzające do miejsc martyrologii w naszym kraju.

– Lotnisko Ben Guriona trochę pospieszyło się z tą informacją, bo nasz przewoźnik chciał jeszcze wstrzymać się z jej ogłoszeniem. Do końca walczył o pieniądze z rządowego programu z tanimi liniami Ryanair i Wizz Air – mówi nam osoba znająca kulisy negocjacji, która prosi o zachowanie anonimowości.

Do Tel Awiwu LOT miałby latać także z Gdańska, Poznania i Wrocławia. Zarówno te miasta, jak i Lublin, znalazły się na opracowanej w ubiegłym roku przez stronę izraelską liście 39 lotnisk, z których mogłyby być wykonywane dotowane połączenia.

Jeśli informacje o lotach do Izraela się potwierdzą, będzie to kolejna dobra wiadomość dotycząca lubelskiego lotniska. Pod koniec stycznia ogłoszono uruchomienie kursów do Monachium. Będą je wykonywać brytyjskie linie BMI Regional we współpracy z Lufthansą, za pośrednictwem której na jednym bilecie dalej będzie można polecieć do ponad stu miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Pierwszy lot do stolicy Bawarii zaplanowano na 27 marca. Ponadto dwa dni później obsługiwanie zawieszonej na okres zimowy trasy do Dublina wznowi Ryanair (połączenia będą wykonywane w środy i soboty). Kolejne nowości w rozkładach pojawią się w maju. Mowa o oferowanych przez Wizz Air dwa razy tygodniowo rejsach do Liverpoolu i lotach do Barcelony, do której raz w tygodniu pasażerów będą wozić linie Small Planet.

