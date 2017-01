Podrobione okulary, zegarki i ubrania znanych marek. Wpadli dwaj handlarze

W środę policjanci zajmujący się zwalczaniem Cyberprzestępczości z KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z Radzynia Podlaskiego przeszukali mieszkanie należące do 32-latka. Z naszych informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać towary z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi.

- Podczas przeszukania ujawniono zegarki oraz okulary opatrzone logo znanych, światowych marek. Na podstawie zgromadzonych materiałów firmy reprezentujące pokrzywdzone marki określiły szacunkową wartość oryginalnych odpowiedników na kwotę 90 tysięcy złotych - informuje Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji.

Dzień później podobne działania przeprowadzone zostały także w Lublinie, w rejonie działania III komisariatu. 28-letni mężczyzna zajmował się handlem podrobioną odzieżą i zegarkami. - Ponadto podczas przeszukania odnaleziono u niego niewielkie ilości środków odurzających w postaci marihuany i pochodnej metaamfetaminy - dodaje Laszczka-Rusek.

Przy okazji funkcjonariusze zatrzymali kuriera dostarczającego przesyłki pocztowe, który to w trakcie przeszukania przyszedł do mieszkania 28 latka. Chciał tylko doręczyć zwrotną przesyłkę z zawartością podrobionej torebki. Kiedy jednak policjanci sprawdzili jego tożsamość okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary.

W obu przypadkach prowadzone są czynności w kierunku art. 305 Ustawy o Własności Przemysłowej. Za wprowadzenie do obrotu, towarów z podrobionymi znakami towarowymi, których nie ma prawa używać i uczynienia sobie z niego stałego źródła dochodu albo dopuszczenia się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, grozi do 5 lat więzienia.