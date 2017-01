Pogoda na piątek: Opady śniegu i deszczu ze śniegiem

Będzie pochmurno i okresami opady śniegu do 1-4 cm, tylko na zachodzie kraju i Pomorzu miejscami intensywne do 7-10 cm.



Na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Mazowszu przejściowo opady śniegu z deszczem. Od -1 na Suwalszczyźnie, 2 w centrum kraju do 3 st. miejscami na południu. Wiatr z kierunków południowych, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/godz., tylko na południowym zachodzie do 80 km/godz., a w Sudetach powyżej 100 km/godz.



W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu do 1-2 cm. Od -2 st. na Górnym Śląsku, 0 w centrum kraju do 1 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.