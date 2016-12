Policjanci przeszukali mieszkanie "Małpy". Co znaleźli?

W czwartek mundurowi przeszukali mieszkanie zajmowane przez 39-latka z Lublina. Zabezpieczono 447 gramów marihuany, dwie wagi elektronicznie, rozdrabniarkę do ziół oraz pieniądze. Mężczyzna został zatrzymany.

39-latek trafił do policyjnego aresztu, a dziś został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe. Będzie odpowiadał za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz przygotowanie do wprowadzania ich do obrotu.

39-latek o ps. Małpa jest dobrze znany lubelskiej policji, w przeszłości wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem. W minionych latach włamywał się do mieszkań wchodząc po balkonach i otwierając drzwi balkonowe lub okna specjalnie skonstruowanym narzędziem. Na nogach miał specjalne obuwie, które sprzyjało wspinaczce na wysokościach.