Polka zgwałcona w Rimini. Pojechali do Włoch z biurem podróży z Lublina

We wtorek do Włoch ma wyjechać polski zespół prokuratorów i policjantów w związku z brutalną napaścią na młodych ludzi w Rimini. Na wakacje pojechali z biurem podróży z Lublina

W nocy z piątku na sobotę 26-letnia Polka i jej partner zostali napadnięci na plaży w Rimini przez czterech mężczyzn pochodzących z północnej Afryki. Napastnicy zbiorowo zgwałcili kobietę, a mężczyznę kilka razy uderzyli w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Oboje zostali też ograbieni.

Dziennikarze Rimini Today dotarli do mężczyzny, który przeżył koszmar. – Starałem się zrozumieć, co mówią łamanym angielskim ci mężczyźni, ale kiedy zrozumiałem, było już za późno. Jeden uderzył mnie butelką w twarz – wyjaśniał Polak. – Bili mnie w głowę aż zemdlałem. Było ich czterech, zachowywali się jak dzikie bestie – dodał.

Jak tłumaczy mężczyzna, teraz z kobietą chcą jak najszybciej wrócić do Polski i zapomnieć o koszmarze, który ich spotkał.

Lubelskie biuro: niezwłocznie udzieliliśmy pomocy

Młodzi Polacy pojechali do Rimini z biurem podróży Student Travel z Lublina. – To nasze biuro było organizatorem tygodniowego autokarowego wyjazdu do Rimini – potwierdza Arkadiusz Kulbacki, rzecznik biura podroży Student Travel i dodaje: To był typowo turystyczny wyjazd. Niezwłocznie udzieliliśmy pomocy poszkodowanym, wysłaliśmy też na miejsce naszego pracownika, który został specjalnie oddelegowany do kontrolowania tej sprawy. Jest on w stałym kontakcie z lekarzami, ubezpieczycielem i włoskimi służbami. Ubezpieczyciel zapewni Polakom transport do kraju dostosowany do ich potrzeb.

Rzecznik nie chciał potwierdzić, czy poszkodowani pochodzą z województwa lubelskiego. Nie ujawnił też, kiedy wracają do Polski.

W niedzielę do Rimini przyjechał polski konsul. Spotkał się on m.in. z zastępcą komendanta tamtejszej policji oraz członkiem zarządu miasta Rimini odpowiedzialnym za problematykę bezpieczeństwa. Jest również w kontakcie z rodziną poszkodowanych. Polski Konsulat w Mediolanie odmówił nam komentarza w tej sprawie i odesłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Z uwagi na ochronę danych osobowych i prywatności ofiar, nie udzielamy szczegółowych informacji osobom trzecim. Jednocześnie ponawiamy apel o uszanowanie woli i prywatności poszkodowanych. Kategorycznie proszą oni o zachowanie dyskrecji i nieujawnianie dalszych informacji w tej delikatnej sprawie – czytamy w e-mailu z biura rzecznika MSZ. - Polski konsul znajduje się na miejscu w Rimini i udziela pokrzywdzonym wszechstronnej pomocy konsularnej. Zarówno strona włoska, jak i polska otoczyły pokrzywdzonych szczególną opieką i pomocą – informuje MSZ.