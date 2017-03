Posadzą drzewa przy al. Tysiąclecia. Żeby zasłoniły ściany kiosków

Pierwszym „porządkowym” zagraniem miasta było wymuszenie rozbiórki blaszanych straganów stojących frontem do al. Tysiąclecia. Okazją do tego stała się przebudowa ulicy. W miejscu kiosków Ratusz kazał zaprojektować ścieżkę rowerową.

Po rozbiórce straganów ukazały się tylne ściany kiosków handlowych ustawionych przy placu manewrowym dworca. W ten sposób jeden nieestetyczny widok zastąpiono drugim. Ale nie na stałe.

Zamawiając projekt przebudowy ulicy miasto zażyczyło sobie, by uwzględniono także zieleń zasłaniającą kioski. O dziwo, wykonawca nie ograniczył się do trzech drzewek na krzyż, chociaż to on ma dostarczyć i posadzić rośliny w ramach tej samej zapłaty. Powinien to zrobić jeszcze w zeszłym roku, tuż po zakończeniu robótdrogowych, ale wtedy było już za zimno na prace ogrodnicze. Dlatego odłożono je na wiosnę.

Na miejscu trwają już przygotowania. Robotnicy muszą wymienić ziemię do głębokości 80 cm, nawożąc tu żyznej gleby. Później przywiezione będą sadzonki.

Roślinna kompozycja będzie mieć trzy „piętra”. Tym najwyższym będzie 17 klonów o kulistych koronach. Mają to być już podrośnięte drzewka. – O wysokości pnia nie mniej niż 2,5 metra, nie licząc korony – wyjaśnia Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Bryły korzeniowe mają być zamocowane pod ziemią specjalnymi kotwami. To alternatywa dla tradycyjnych palików podtrzymujących młode drzewka.

Pod klonami sadzone mają być szpalery porzeczek alpejskich. To mało wymagające krzewy, które dobrze znoszą trudne warunki, łatwo tworzą gęste żywopłoty i mogą osiągać wysokość 1,5 metra.

Zestaw „klony w porzeczkach” nie pojawi się jednak na całej długości tego, co ma być zasłonięte. W przerwach między szpalerami klonów sadzone ma być pośrednie „piętro” zieleni. Mają je stanowić graby kolumnowe, których będzie tutaj 40.

Wszystko powinno być gotowe najpóźniej w maju, bo wtedy mija termin wyznaczony przez miasto na usunięcie usterek i poprawę niedociągnięć przez firmę, która przebudowywała al. Tysiąclecia. Wśród wytykanych przez miasto wad jest m.in. zła nawierzchnia ścieżek rowerowych, czy też popękane płyty chodnikowe po stronie pl. Zamkowego. Poprawki już się zaczęły.