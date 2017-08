Posłanka Mucha podlicza ojca Rydzyka. Miał dostać prawie 40 mln zł z budżetu państwa

Co najmniej 40 mln zł trafiło od jesieni 2015 roku z budżetu państwa do fundacji i firm związanych z o. Tadeuszem Rydzykiem. Takie zestawienie opublikowała lubelska posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha.

– Nie wykluczam, że cała kwota, jaką otrzymał ze środków publicznych, może być jeszcze większa – twierdzi parlamentarzystka.

– Niedawno O. Tadeusz Rydzyk powiedział: „Mimo że jest ta dobra zmiana w Polsce, my ze spółek Skarbu Państwa mamy mniej niż kot napłakał”. Próbuję właśnie podsumować, ile ten kot napłakał. Kto pomoże liczyć? Ja doliczyłam się prawie 40 milionów zł – napisała kilka dni temu na swoim profilu w portalu Facebook Joanna Mucha.

Pod wpisem zamieściła zestawienie stworzone na podstawie odpowiedzi na interpelacje z ministerstw i rządowych instytucji dotyczące wsparcia dla związanych z toruńskim redemptorystą ok. 20 fundacji oraz m.in. Telewizji Trwam, Radia Maryja oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Aż 26 mln zł z podanej przez posłankę kwoty to odszkodowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. Jak wynika z podsumowania, 3 mln zł uczelni o. Rydzyka przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z opracowaniem i wdrożeniem programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury. Blisko 1,7 mln zł firmom związanym z osobą duchownego zapłaciło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

– Te sugestie i insynuacje pani poseł są mało wiarygodne. To podyktowana zwykłą zawiścią walka polityczna – mówi nam proszona o komentarz posłanka Prawa i Sprawiedliwości Gabriela Masłowska.

– Podana przeze mnie kwota jest udokumentowana przez wszystkie resorty, do których wysyłałam interpelacje. Moim zdaniem jest to porażająca suma, a nie wykluczam, że całość wsparcia ze środków publicznych, jakie o. Tadeusz Rydzyk otrzymał od początku kadencji jest jeszcze większa. Nazywając rzeczy po imieniu: wygląda to na finansowanie politycznego sojusznika – ripostuje posłanka Mucha.

Przypomnijmy, że Joanna Mucha już wcześniej informowała o dużych kwotach z budżetu państwa płynących do firm powiązanych z o. Rydzykiem. W lipcu pisaliśmy o przekazaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 579 tys. zł Telewizji Trwam na emisję spotów i programów poświęconych dopłatom dla rolników. Parlamentarzystka zwracała uwagę na to, że o ich dużej oglądalności poświadczył instytut, którego prezesem jest związany z mediami Rydzyka lubelski europoseł Mirosław Piotrowski.