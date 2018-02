Pracowali i mieszkali razem. Kłótnia skończyła się tragicznie

Policja zatrzymała dwóch budowlańców podejrzanych o śmiertelne pobicie kolegi w Wólce. Wszyscy mieszkali w jednym domu i pracowali na jednej budowie. Do tragedii doszło podczas zakrapianej alkoholem imprezy.

W poniedziałek wieczorem pomiędzy trójką mężczyzn doszło do kłótni, a następnie bójki.

– Dwaj mieszkańcy Kwidzynia w wieku 25 i 28-lat zaatakowali 47-latka z powiatu cieszyńskiego – mówi Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. – Mężczyzna zmarł na miejscu.

Obaj napastnicy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. W organizmie mieli ponad 2,5 promila alkoholu.

W czwartek zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Świdniku. Śledczy wystąpią do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.