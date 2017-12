Problem z remontem ważnej drogi. Jeden odcinek nie skończony, ruszają prace na drugim

Nie ma szans na ukończenie w tym roku remontu 15-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej 835 od Piotrkowa do Wysokiego. Wykonawca, czyli firma Trakt, tłumaczy się brakiem rąk do pracy. Jednocześnie zaczęły się początkowe prace przy remoncie kolejnego odcinka, od Lublina do Piotrkowa.