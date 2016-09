Programowanie robotów za pomocą… kredek i flamastrów

Programowania robotów za pomocą… kredek i flamastrów uczyli się we wtorek uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie (2, 3). Byli oni wśród uczestników Akademii Młodego Inżyniera w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Warsztaty odbyły się w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Do zajęć z programowania wykorzystano specjalne roboty – ozoboty.

– Na początku jest to zabawa, ale później można wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania. Przykładowo, korzystając z danej ilości kodów, czy rozkazów można zaplanować drogę robota, programując mu kolejne polecenia do wykonania – mówi prowadzący warsztaty Rafał Mitkowski z działającej w LPNT firmy Edu-Sense. – Dzieci mają naturalną zdolność do rysowania i nawet nie muszą wiedzieć, że w ten sposób uczą się programowania.

Lubelski Festiwal Nauki trwa do piątku. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ale na większość z nich trzeba się wcześniej zapisać. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony www.festiwal.lublin.pl. Można tam też znaleźć wyszukiwarkę wolnych miejsc, choć projektów, w których można jeszcze wziąć udział jest coraz mniej.