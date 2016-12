Przed sąd za fałszywy alarm bombowy na komisariacie

Żartowniś obrał na cel IV Komisariat Policji przy ul. Zana w Lublinie. 6 listopada nad ranem zadzwonił do dyżurnego. Poinformował, że podłożył w jednostce ładunek wybuchowy, który niedługo eksploduje. Mundurowi dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia, ale bomby nie znaleziono. Jednocześnie policjanci zabrali się za namierzanie sprawy alarmu.

Szybko okazało się, że to 28-letni Wojciech L. z Lublina, pracujący jako pomocnik kucharza. Mężczyzna został zatrzymany zaledwie kilka godzin po swoim telefonie. Trafił do aresztu. Przyznał się do winy. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił właśnie do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

Za wywołanie fałszywego alarmu Wojciechowi L. grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna może też zostać zmuszony do pokrycia kosztów związanych z alarmem bombowym.