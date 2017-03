Psy wrócą do Ogrodu Saskiego? Na wyrok jeszcze poczekamy

Do 22 marca poczekamy na ogłoszenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku w sprawie regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego, gdzie zapisany jest zakaz wprowadzania psów do parku. Legalność tego zakazu podważa dwóch mieszkańców Lublina, którzy zaskarżyli przepis do sądu.

W pierwszej instancji niewiele wskórali, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że obaj panowie nie wykazali, że mają interes prawny do złożenia takiej skargi. Od tego wyroku odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a kilka dni temu do postępowania włączył się też Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem sprawa powinna wrócić do ponownego rozpoznania przez lubelski sąd.