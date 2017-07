Radny wojewódzki odchodzi z PSL. Partia: "wyrażamy głęboką ulgę". Co na to PiS?

O rezygnacji Misztala poinformował Zarząd Wojewódzki PSL w Lublinie, który w sobotę przesłał do mediów oświadczenie w tej sprawie.

– Jako organizacja wojewódzka wyrażamy głęboką ulgę z rezygnacji Stanisława Misztala z członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do przeproszenia mieszkańców województwa lubelskiego za działalność naszego byłego członka, która pomimo wsparcia koleżanek i kolegów nie przyniosła żadnej wartości dodanej dla Sejmiku Województwa Lubelskiego. Domyślając się jakie są prawdziwe powody rezygnacji Stanisława Misztala z członkostwa w PSL, mimo wszystko patrzymy na niego łaskawym okiem – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez szefa wojewódzkich struktur partii Krzysztofa Hetmana.

Ze Stanisławem Misztalem nie udało nam się skontaktować, nie odbierał telefonu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jako jeden z powodów rezygnacji miał podać krytykowanie przez radnych PSL ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

– Tłumaczył, że to jego zdaniem to najlepszy minister w historii – mówi nam anonimowo jeden z ludowców.

Misztal to m.in. były poseł Akcji Wyborczej Solidarność z rekomendacji Porozumienia Centrum. Następnie był związany z Samoobroną. W 2014 roku wrócił do aktywności politycznej, startując z list PSL do sejmiku.

– Szukał miejsca na listach i postanowiliśmy go przygarnąć. Od początku widać było, że starał się podkreślać swoją niezależność. W swoich wystąpieniach często chwalił Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnio był nawet widziany na miesięcznicy smoleńskiej. Stał w drugim rzędzie – dodaje nasz rozmówca.

Po odejściu Misztala koalicyjny klub PO-PSL w sejmiku liczy 18 radnych. Opozycyjny klub PiS ma 13 przedstawicieli.

– Nie znam tych "prawdziwych powodów", to wyłącznie insynuacje pana Hetmana – komentuje Marek Wojciechowski, sekretarz klubu PiS w sejmiku. – Po drugie to dobra wiadomość dla mieszkańców naszego regionu i mam nadzieję, że to będzie pierwsza z serii takich dobrych informacji. Bo nic tak nie trzeba naszemu regionowi jak docelowo odsunięcie PSL od władzy. Efekty ich wieloletnich rządów są znane od tej negatywnej strony w każdym wymiarze i znajdują potwierdzenie w wielu statystykach, w tym tych dotyczących poziomu życia i rozwoju gospodarczego w naszym województwie.