Robili biznes sprowadzaniu nielegalnych imigrantów do Polski. Staną przed sądem

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Dotyczy on dwojga przedsiębiorców z Polski – Krzysztofa P. i Anny S. oraz Yurija O.

– Oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu, dla osiągnięcia korzyści majątkowej, niezgodnie z przepisami organizowali obywatelom Ukrainy i Tadżykistanu przekraczanie polskiej granicy – mówi Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy ustalili, że oskarżeni składali w polskim urzędzie pracy deklaracje, dotyczące chęci zatrudnienia obcokrajowców. Urząd wydawał pozwolenia, które oszuści wysyłali swoim kompanom na Ukrainie. Ci z kolei organizowali wizy dla poszczególnych osób, które bez przeszkód mogły wjechać do Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Według prokuratury, oskarżeni nie zamierzali zatrudniać nikogo ze sprowadzonych do naszego kraju Ukraińców i Tadżyków.

Z akt sprawy wynika, że Krzysztof P. bezprawnie sprowadził do Polski przynajmniej 26 osób, Anna S. ponad 80, a Yurii O. 47 osób. Miało to miejsce w latach 2013-2015.

Podczas przesłuchania w prokuraturze Krzysztof P. przyznał się do zarzutów. Składał wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Z kolei Anna S. i Yurii O. nie przyznali się do winy. Przekonywali śledczych, że chcieli zatrudnić sprowadzane do Polski osoby. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia.