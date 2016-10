Rolnicy nie chcą się zadłużać, by spłacić długi. Tylko 28 wniosków z Lubelskiego

Niewielu rolników w Lubelskiem chce skorzystać z nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zaległości, np. w KRUS-ie. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło jedynie 28 wniosków z naszego regionu. Mogli je składać producenci mleka oraz owoców i warzyw, jak też hodowcy trzody chlewnej

Od 28 września do minionej soboty – 15 października – rolnicy mogli składać wnioski o udzielenie im nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zaległości. Wnioski przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc na spłatę zaległych „niepodatkowych należności budżetowych, które powstały w związku z prowadzoną produkcją żywności” mogli starać się zarówno dostawcy mleka, hodowcy świń, jak też producenci owoców i warzyw.

– Wpłynęło w sumie 28 wniosków na kwotę ponad 531 tysięcy złotych – podaje Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR. – Najwięcej z powiatu łukowskiego – 17. Są też pojedyncze wnioski, np. z powiatu zamojskiego, ale są też powiaty, z których nie wpłynął ani jeden wniosek.

Pracownicy ARiMR przyjmowali wnioski także w sobotę. – Biura powiatowe były czynne do godz. 15.30 – dodaje dyrektor Gałaszkiewicz.

– To jest pożyczka, którą trzeba będzie oddać. I to pewnie był zasadniczy powód, że tych wniosków nie jest za dużo – podejrzewa Piotr Burek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. – Być może nie do wszystkich rolników dotarła też informacja, że mogą wystąpić o udzielenie takiej pożyczki. Może też boją się kolejnego zadłużenia i próbują radzić sobie sami.

Nie wiadomo, jaka będzie maksymalna kwota pożyczki. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że kwoty pożyczek „nie będą mogły przekroczyć wysokości kwot nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 roku, z wyłączeniem odsetek”.

Rolnicy mają otrzymywać pieniądze w dwóch ratach. Pierwsza rata – w wysokości do 50 procent kwoty pożyczki trafi do nich jeszcze w tym roku. Zaś druga rata zostanie wypłacona w 2017 r. – po tym, jak rolnik udokumentuje spłatę zaległości, na którą otrzymał pieniądze w postaci wypłaconej już raty.

Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższym niż 10 lat.