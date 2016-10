Rosną koszty mieszkań i kredytów hipotecznych. Ile zapłacimy w Lublinie?

Rosnące koszty kredytów i ceny mieszkań, to powody, dla których za zakup lokalu Polacy muszą wydawać coraz więcej. Sytuacja ta trwa już od kilkunastu miesięcy. W Lublinie, przeciętna rata za 3-pokojowe mieszkanie to nieco ponad 1400 zł miesięcznie.

Takie wyniki przynosi najnowszy raport serwisu Morizon.pl. Wrzesień jest tym samym już 18 miesiącem wzrostu kosztu zakupu mieszkania na kredyt. Taki wynik zawdzięczamy odrobinę wyższym cenom ofertowym mieszkań. Ponadto cały czas mamy do czynienia z pogarszającymi się warunkami kredytowymi i rosnącym oprocentowaniem długu.

– Dziś trzyosobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto może liczyć na 30 letni kredyt mieszkaniowy w kwocie niespełna 373 tys. zł, a więc o prawie 84 tys. zł mniej niż przed rokiem – wylicza Marcin Drogomirecki, z Morion.pl. – To nie jedyne złe wiadomości, na które przygotować się muszą potencjalni nabywcy mieszkań. Trzeba przecież pamiętać o wymaganiu posiadania 15-proc. wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt.

Jeśli ktoś chce więc kupić sobie mieszkanie warte 300 tys. zł, to na sam wkład powinien mieć 45 tys. zł w gotówce (o ile nie chce płacić za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Do tego dochodzą też różnego typu prowizje, podatki i opłaty związane z zakupem i zaciągnięciem długu. Sytuacja ta jest tym bardziej niepokojąca, że od stycznia 2017 roku dotychczasowe wymaganie 15-proc. wkładu własnego wzrośnie do 20-proc. Gdyby tego było mało wyczerpują się środki na dopłaty z programu „Mieszkanie dla młodych”, które dla wielu nabywców pierwszych mieszkań były substytutem wkładu własnego.

Dwa pokoje za tysiąc

Z jakimi więc ratami wiąże się zakup mieszkania na kredyt? Gdyby dziś zadłużyć się na 30 lat z 20-proc. wkładem własnym na popularne dwupokojowe mieszkanie (tzw. M3) w jednym z 10 największych polskich miast trzeba się liczyć z ratą na poziomie 983 zł (średnia dla badanych miast). W przypadku kawalerek miesięczną ratę można dziś oszacować na 590 zł miesięcznie, a trzypokojowych lokali na 1475 zł miesięcznie.

W poszczególnych miastach wyniki te są oczywiście bardzo zróżnicowane. Najwyższe byłyby w Warszawie, gdzie zadłużając się na trzy pokoje trzeba oddawać do banku przeciętnie 2230 zł miesięcznie. Przy wyborze dwóch pokoi ratę oszacować można na 1487 zł miesięcznie, a w przypadku kawalerki 892 zł miesięcznie.

W Lublinie przeciętna rata za mieszkanie o powierzchni 75 mkw wynosi 1406 zł miesięcznie. Dwa pokoje (50 mkw) kosztują u nas średnio 250 tys. zł. To daje miesięczną ratę na poziomie 937 zł. Z kolei 30-metrowa kawalerka w Lublinie to wydatek rzędu 150 tys. zł. Kredyt na taką nieruchomość pochłonie co miesiąc 562 zł.

Źródło: Morizon.pl