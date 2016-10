Rozbudowa COZL stanęła, wykonawca zszedł z budowy. Mamy jego oświadczenie

Co na to urząd marszałkowski? – Sprawa zakończy się w sądzie, nie widzę innego rozwiązania. Wykonawca podważył poręczenie finansowe, którego udzielił nam Raiffeisen Bank, bo zależało mu na bezwarunkowym zabezpieczeniu czyli potwierdzeniu, że bez względu na wykonaną pracę dostanie pieniądze – mówi Beata Górka, rzeczniczka marszałka województwa lubelskiego.

- A my dysponując publicznymi pieniędzmi absolutnie nie mogliśmy się na to zgodzić. Musimy mieć potwierdzenie, że są one wydatkowane zgodnie z prawem. Dodaje, że konieczna będzie też modyfikacja wniosku o przesunięcie środków na rozbudowę COZL, który ma rozpatrzeć Ministerstwo Finansów. – Do 15 listopada mamy czas na zmodyfikowanie. Będziemy wnioskować, żeby całość środków czyli ok. 61 mln zł została przesunięta na przyszły rok – dodaje Górka.

JP Contracting

Z prezesem JP Contracting nie udało nam się skontaktować. W biurze firmy poinformowano nas, że jest w delegacji za granicą, a w biurze spółki Block nikt nie odbierał telefonu.

W ubiegły piątek dyrektor dostarczył wszystkim firmom należącym do konsorcjum dokumenty dotyczące poręczenia finansowego na rozbudowę COZL na 61 mln zł. - Niestety, co nas bardzo niepokoi, nie ma żadnej reakcji ze strony wykonawcy – mówił w piątek Kondratowicz-Kucewicz.

Dodał, że nie mógł się też skontaktować telefonicznie z żadnym z prezesów firm, które należą do konsorcjum. – Od rana nie było też nikogo na placu budowy ze strony wykonawcy, tylko pracownicy podwykonawców, którzy nie są stroną w tej sprawie. Biuro na placu budowy, które codziennie jest otwarte od godz. 7 rano było zamknięte przez cały dzień – relacjonował Kondratowicz-Kucewicz. – A do tej pory dokumenty dostarczane były właśnie do biura na placu budowy. Przypuszczam, że jest to celowe działanie wykonawcy, który nie chce dokończyć budowy i szuka sposobu na uniknięcie kar finansowych, które jak inwestor mamy prawo nałożyć.

Oświadczenie wykonawcy

Po południu firma wysłała nam swoje oświadczenie. Twierdzi, że nie otrzymała zgodnie z umową "stosownych dokumentów". Chodzi właśnie o otrzymanie gwarancji zapłaty, a także aneksu do umowy, dzięki któremu mogłyby być wykonane roboty, które nie były według wykonawcy objęte umową.

Poniżej prezentujemy całą treść oświadczenia: