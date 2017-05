To będzie pierwsza taka akcja w historii Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę i jedyna w Polsce. Tegoroczne przygotowania lubelskich pątników do drogi rozpoczną się na siłowni. „Pielgrzymkowa rozgrzewka” rozpoczyna się w środę.

– Skręcenia i zwichnięcia nóg, naderwane ścięgna - to najczęstsze urazy pielgrzymujących na Jasną Górę – przyznaje ks. Mirosław Ładniak, przewodnik Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Aby takich urazów było mniej, organizatorzy Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki przygotowali specjalną akcję: „Pielgrzymkową rozgrzewkę”. Tegoroczne przygotowania lubelskich pątników do drogi rozpoczną się na siłowni. Akcja rusza dwa miesiące przed wyruszeniem na szlak, więc czasu na ćwiczenia jest sporo.

– Jest to pierwsza tego typu akcja w Polsce – mówi ks. Ładniak. – Organizując ją chcemy zachęcić też inne pielgrzymki, by zwrócili uwagę na fizyczne przygotowanie pielgrzymów.

Organizatorzy Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będą raz w tygodniu publikować w internecie kolejne odcinki „Pielgrzymkowej rozgrzewki”.

– Akcję wymyślił mój kolega i bliski współpracownik – mówi ks. Ładniak. – Często jest tak, że człowiek wychodzi na pielgrzymkę „z marszu”, bez żadnego przygotowania. Dlatego chcemy zwrócić uwagę, żeby poza duchowym przygotowaniem się do pielgrzymki przygotować się również fizycznie.

Pierwszy z pięciu odcinków „Pielgrzymkowej rozgrzewki”, przygotowujący poszczególne partie mięsni będzie kręcony w środę w klubie sportowym K1 - Training Center w Lublinie. W pierwszym treningu wezmą udział pielgrzymi i piłkarze Górnika Łęczna, którzy wraz trenerem Franciszkiem Smudą.

– Każdy odcinek będzie trwać ok. 5 minut – zapowiada ks. Ładniak. – Będą w nim zaproponowane przez trenerów z siłowni K1 ćwiczenia.

Pierwszy odcinek ma być dostępny w internecie już w czwartek. – Kolejne będą publikowane w każdy poniedziałek – dodaje ks. Ładniak.

Honorowy patronat nad akcją „Pielgrzymkowa rozgrzewka” objął wiceminister sportu z Kraśnika Jarosław Stawiarski, wieloletni pielgrzym Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

39. pielgrzymka

39. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 3 sierpnia. Dwa dni wcześniej w trasę wyjdą pielgrzymi z Chełma. Pielgrzymi mają do pokonania ok. 320 km. Co roku w lubelskiej pielgrzymce bierze udział ok. 2,5 tys. osób.