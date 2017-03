Rusza nabór do „terytorialsów”. Pierwsi rekruci na rozmowach kwalifikacyjnych

Rozporządzenie umożliwiające rozpoczęcie procesu kwalifikacji zostało podpisane w miniony piątek, 3 marca. - Jesteśmy świadkami rozpoczęcia naboru. Dzięki temu Brygada Lubelska będzie mogła formalnie rozpocząć nabór i szkolenia zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Stan osobowy będzie liczył około 3500 żołnierzy. Rozlokujemy ich w batalionach podległych dowództwu brygady – mówi Magdalena Dobrzyńska z dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Hasłem nowej, piątej siły zbrojnej RP, jest zawołanie: Zawsze gotowi, zawsze blisko.

Na początek rekrutacja żołnierzy szeregowych zacznie się w 7 powiatach– lubelskim, łęczyńskim, lubartowskim, kraśnickim, janowskim, świdnickim, a także w Lublinie.

– Dziś lub w najbliższych dniach spodziewam się telefonu z WKU Lublin z zaproszeniami na rozmowy kwalifikacyjne. Obecnie ludzie kompletują dokumenty niezbędne do złożenia wniosku rekrutacyjnego do 23 Batalionu WOT w Lublinie – mówi sierż. Legii Akademickiej Damian Duda.

Dowódcą 2. Lubelskiej Brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz, były szef 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

– Kończymy formowanie dowództwa 2. Brygady i 23. Batalionu w Lublinie. W obu tych formacjach mamy już prawie 80 proc. stany żołnierzy zawodowych. Ulokowani jesteśmy w jednostce przy Kruczkowskiego, przy batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady – mówi mjr Dariusz Drączkowski, nieetatowy oficer prasowy 2 Brygady. – Do końca tego roku skompletujemy także żołnierzy zawodowych w batalionach w Zamościu, Chełmie i Dęblinie. W przyszłym roku powołamy do tych batalionów szeregowych. A w 2019 roku powstanie batalion w Białej Podlaskiej.

Jak dodaje major, Wojskowy Sztab Wojewódzki ma ponad 1800 zgłoszeń osób chętnych do służby w WOT. – Pod koniec kwietnia planowane jest rozpoczęcie szkolenia podoficerów, a szeregowych w maju w 2. Brygadzie – mówi.

– Gorąco zachęcam młodych ludzi do wstępowania w szeregi WOT. Jest to doskonała okazja do nabycia nowych umiejętności i wykorzystywania ich w służbie ojczyzny – apeluje poseł Artur Soboń (PiS) z sejmowej Komisji Obrony Narodowej. – W naszym regionie nie będzie problemu ze skompletowaniem stanu osobowego brygady – uważa.

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do WOT będą mieli członkowie organizacji proobronnych i absolwenci wojskowych klas mundurowych. Żołnierze po 3 latach służby w WOT uzyskają pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej. Służba szeregowego WOT będzie trwała od 12 miesięcy do 6 lat, czyli dwa pełne okresy szkoleniowe. Żołd szeregowego żołnierza WOT wyniesie 500 złotych miesięcznie – w tym 300 zł za gotowość do służby i 200 zł ekwiwalentu za dwa dni szkolenia miesiącu.

Docelowo w kraju ma być ok. 53 tys. żołnierzy WOT. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze trzy brygady to Lubelska, Podkarpacka i Podlaska. Proces formowania wojsk OT ma być zakończony w 2019 roku.

Szczegóły rekrutacji i dokumenty na stronie WKU Lublin.