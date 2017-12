S19: Znamy budowniczych i projektantów odcinków na południu i północy regionu

Znamy firmy, które wybudują trzy odcinki drogi ekspresowej S19 między Lublinem i Kraśnikiem w ciągu przyszłej drogi Via Carpatia. Jest też pierwszy krok do przetargu na wykonanie S19 od granicy z woj. mazowieckim do Lubartowa. Trzy biura projektowe zajmą się przygotowywaniem dokumentacji projektowej dla tego odcinka.

S19 na południe od Lublina

Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na 312,2 mln zł na wykonanie ok. 12-kilometrowego fragmentu S19 od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża złożyło konsorcjum Aldesa Constucciones Polska. Zrealizuje ono także trzeci z odcinków, czyli ok. 10-kilometrową obwodnicę Kraśnika. Za to otrzyma 319,5 mln zł. Najdroższy będzie „środkowy” fragment tej trasy między węzłami Niedrzwica Duża i Kraśnik Północ, który liczy ok. 20 km. Fima Mota-Engil Central Europe wyceniła jego powstanie na 498 mln zł.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie odcinki mają być zrealizowane w ciągu 34 miesięcy. Nie wlicza się w to okresów zimowych od 15 grudnia do 15 stycznia.

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku wybrano wykonawców S19 od obwodnicy Kraśnika do granicy z województwem podkarpackim. Trasa na tym odcinku ma być gotowa do 2021 roku. Nieco dłużej poczekamy na „dziewiętnastkę” na północ od Lublina. Tu przewidywany termin ukończenia prac to rok 2024.

S19 na północ od Lubartowa

Trzy biura projektowe zajmą się przygotowywaniem kolejnego etapu dokumentacji projektowej dla przyszłej drogi ekspresowej S19 od granicy z woj. mazowieckim do Lubartowa. Projektanci mają 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na opracowanie dokumentacji przetargowej i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj.

Przebieg przyszłej drogi, wskazany decyzją środowiskową, nie ulegnie już zmianie. – Projektanci zaproponują warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzą badania geologiczne. W trakcie opracowywania dokumentacji przedstawią swoje rozwiązania podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami. To będzie czas na zgłaszanie uwag dotyczących w głównej mierze dróg serwisowych do obsługi ruchu lokalnego – wyjaśnia Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponad 81-kilometrowej długości odcinek podzielono na sześć krótszych. Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa opracuje dokumentację dla odcinka od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego o łącznej długości 17,3 km. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał uzyskać także decyzję środowiskową na dobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Wartość prac to blisko 3 mln zł.

Dwoma kolejnymi odcinkami, od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego i dalej do Kocka, o łącznej długości 40,5 km, zajmie się konsorcjum firm S.T.I. Polska (lider), PProjekt oraz S.Te.P. z Włoch. Koszt dokumentacji to blisko 5 mln zł. Transprojekt Gdański opracuje koncepcje programowe dla II etapu obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg S19 do węzła Lubartów Północ o długości 23,6 km. Tak jak w przypadku rozbudowy obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Wartość kontraktu to blisko 3,4 mln zł. Ten odcinek ma powstać w ciągu pięciu lat, w latach 2019-2024.