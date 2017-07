Sąd zajął się zakazem wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego

Zakaz wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego został wpisany przez Radę Miasta do regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego. O jego wykreślenie walczą dwaj mieszkańcy Lublina: Andrzej Jaworski i Bartłomiej Bałaban, twórcy nieformalnej grupy "Lublin z psem". Obaj twierdzą, że zakaz jest niezgodny z prawem.

– Wystarczy, że miasto będzie egzekwować te przepisy, które uchwaliło wcześniej – mówił podczas dzisiejszej rozprawy Bartosz Przeciechowski, pełnomocnik skarżących. Podkreślał, że wystarczy egzekwować przepisy zobowiązujące właścicieli psów m.in. do sprzątania po zwierzętach.

Na pytanie sądu o to, czy wśród właścicieli psów zdarzają się "zachowania aspołeczne" przyznał, że takie przypadki się zdarzają, że nie wszyscy sprzątają po swoich psach, ale to nie powód, by całkowicie zabraniać wstępu z psem do parku. Podkreślał też, że zdarzają się przypadki niszczenia przez młodych mężczyzn wiat przystankowych.

– Czy w takim razie należałoby zabronić wszystkim młodym mężczyznom korzystania z przystanków żeby ich nie niszczyli? – pytał Przeciechowski.

Ratusz nie zmienia zdania i broni zakazu wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego.

– Zakaz jest w sposób oczywisty dopuszczalny – przekonywała sąd Helena Hułyk, prawniczka Urzędu Miasta. – Parki, z różnych względów, przynajmniej niektóre, nie mogą być miejscem wyprowadzania psów – stwierdziła.

Na dzisiejszej rozprawie obecny był również przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który poparł skargę mieszkańców.

Spór obu lublinian z władzami miasta trwa od wiosny 2014 r., gdy Rada Miasta uchwaliła regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego. Wkrótce potem obaj panowie wezwali radę do wykreślenia przepisu, a gdy rada odrzuciła ich wezwanie, skierowali sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd orzekł, że obaj panowie nie wykazali naruszenia ich praw przez uchwałę, więc nie badał jej legalności. Od tego wyroku skarżący odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że skoro obaj panowie mają psy, to zakaz ich dotyczy, więc powinien być zbadany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Ogłoszenie wyroku sąd zapowiedział na 18 lipca.

Przypomnijmy, że jako jeden z głównych argumentów za wprowadzeniem zakazu urzędnicy podawali warunki gwarancji udzielonej przez firmę ogrodniczą na zieleń posadzoną w parku podczas jego rewitalizacji.

– Psy mają to do siebie, że lubią kopać, lubią biegać po takich terenach i niestety zniszczyłyby nam te nasadzenia – mówił Grzegorz Siemiński, ówczesny zastępca prezydenta Lublina na posiedzeniu Rady Miasta w marcu 2014 r., gdy przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu radni uchwalili zakaz.

Ratusz tłumaczył wówczas, że miasto mogłoby stracić gwarancję na roślinność. Jako inne powody Siemiński podawał obawy matek spacerujących z dziećmi i troskę, by ludzie wypoczywający na zieleńcach nie musieli się obawiać, że do koca przykleją im się odchody.