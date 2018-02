Sanepid zamknął kebab Super Zbieracza

– Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku warunków do utrzymania higieny przez personel i brak higieny powierzchni wykorzystywanych do przygotowywania jedzenia. Brakowało ciepłej wody, a także środków do dezynfekcji rąk i powierzchni – informuje Justyna Moskal z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. – Brakowało też niezbędnej przy prowadzeniu lokalu gastronomicznego dokumentacji.

Dodaje, że dopóki właściciel nie usunie nieprawidłowości lokal będzie zamknięty.