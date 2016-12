Schetyna: "Chcemy pokazać, że angażujemy się, pomagamy i mamy pomysł na Lubelszczyznę"

Do tej pory podobne wizyty miały miejsce w województwach mazowieckim, lubuskim i podlaskim. Lubelskie jest czwartym regionem, który odwiedzają parlamentarzyści PO na czele z przewodniczącym Grzegorzem Schetyną, wiceprzewodniczącymi Ewą Kopacz i Tomaszem Siemoniakiem, szefem klubu parlamentarnego partii Sławomirem Neumannem i innymi czołowymi politykami.

– Nie osiągamy tu najlepszych wyników w wyborach, dlatego tym bardziej chcemy pokazać, że angażujemy się, pomagamy i mamy pomysł na Lubelszczyznę. Poprzez ten region możemy też pokazać, jak wiele można dla niego zrobić, jeżeli w dobry sposób ustawia się współpracę między administracją rządową i samorządową – mówił dziś podczas konferencji prasowej Grzegorz Schetyna.

Rozmowy podczas spotkań z mieszkańcami (wykaz miejsc poniżej) mają dotyczyć głownie problemów poszczególnych miejscowości. Ale politycy PO nie unikają także rozmów na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest nam o tym mówić tym łatwiej, bo dziś nie prosimy o głosy przy urnach w dniu jutrzejszym. Dzisiaj prosimy ludzi o to, aby zwrócili nam uwagę, co jeszcze władza może dla nich zrobić i jak odbierają to, co proponuje im PiS – powiedziała Ewa Kopacz.

Grzegorz Schetyna odniósł się dziś też do sprawy Krzysztofa Żuka. Przypomnijmy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne domaga się wygaszenia mandatu prezydenta Lublina, zarzucając mu złamanie ustawy antykorupcyjnej poprzez zasiadanie w radzie nadzorczej jednej ze spółek Skarbu Państwa.

– Zmieniając Lublin odniósł prawdziwy sukces. W związku z tym, że jest stygmatyzowany przez służby dlatego, że jest z Platformy Obywatelskiej, obiecuję, że będziemy go wspierać w zaangażowaniu i starciu ze złymi siłami, które nie chcą uznać jego sukcesu – powiedział szef Platformy Obywatelskiej.