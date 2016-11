Ścieżka obok Zamku zamienia się w błotną ślizgawkę

Pilnych porządków w okolicy Zamku domaga się od władz miasta Rada Kultury Przestrzeni. Twierdzi, że zamiast czekać na budowę nowego parku, trzeba wprowadzić kilka tymczasowych poprawek, by na przyszłoroczne 700. urodziny miasta teren wyglądał lepiej.

Ten, kto skraca sobie drogę przez Błonia, ten wie, że czasem trudno jest tędy przejść. Trawnik przecinają wydeptane przez pieszych ścieżki, które po deszczu zmieniają się w błotną ślizgawkę. Najpopularniejsza z tych ścieżek biegnie od ul. Podwale w kierunku przejścia dla pieszych przez al. Unii Lubelskiej obok Tarasów Zamkowych.

To tylko jedno z problematycznych miejsc, które wskazuje prezydentowi Rada Kultury Przestrzeni. I prosi, by miasto wzięło się za porządki jeszcze zanim zacznie się tu budowa nowego parku, który nie jest jeszcze nawet zaprojektowany.

– Zanim projekt nowych Błoni zacznie być realizowany, przez szereg miesięcy mieszkańcy miasta i goście będą chodzić po nierównych chodnikach, błotnistych lub zapylonych ścieżkach – pisze do prezydenta Jan Kamiński, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni.

Rada prosi o to, by utwardzić ścieżki układając tu płyty albo sypiąc takie kruszywo, które po deszczu nie zamieni się w błoto. Chodzi nie tylko o ścieżkę w stronę galerii handlowej, ale również trasę w kierunku targu i sąsiadującego z nim parkingu, jak również tę prowadzącą do placu zabaw.

– Nawet jeśli byłyby to zmiany chwilowe, tysiące osób korzystających z tych miejsc codziennie będą za nie wdzięczni – podkreśla Kamiński. Ale poprawek oczekuje tu znacznie więcej. Choćby utwardzenia miejsca obok ławek, przed którymi tworzą się teraz kałuże, a także ustawienia dodatkowych ławek na zboczach zamkowego wzgórza.

Na liście życzeń jest też likwidacja barierek ustawionych przed ustawionych przy samej ścieżce rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej. – Barierki te pojawiły się na skutek błędu projektowego i dlatego ich montaż został wstrzymany – zauważa Rada Kultury Przestrzeni i podkreśla, że to wręcz groźne dla cyklistów. – W przypadku kolizji lepiej jeśli rowerzysta będzie miał drogę ucieczki na pobocze, nawet jeśli wjedzie do rowu, niż gdyby miał zawadzić o barierkę.

Czy Ratusz rzeczywiście zdecyduje się na jakiekolwiek zmiany? – Sprawdzimy, które z propozycji udałoby się wprowadzić tymczasowo przed docelowym zagospodarowaniem terenu – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta miasta. Na razie niczego nie przesądza, a jedynie zapewnia, że pismo trafiło do dalszych analiz.