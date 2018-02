Sklepy w Lublinie i regionie będą otwarte dłużej przez zakaz handlu. Nowe godziny pracy

W piątki i soboty poprzedzające niedziele objęte zakazem handlu wydłużone zostaną godziny pracy niektórych Aldików – do 23.00 (fot. Maciej Kaczanowski)

Wydłużeniem godzin pracy w piątki i soboty odpowiadają duże sieci na zakaz handlu w niedziele. Choć najbliższa dopiero 11 marca, niektóre zrobią to już w ten weekend.

Na wprowadzenie zmian już w najbliższy weekend zdecydowały się lubelskie hipermarkety sieci Auchan (Al. Witosa 32 a i ul. Witolda Chodźki 14). Dotychczas otwierały swoje podwoje o godz. 7.30 lub 8.00. Teraz przyjmą klientów wcześniej.

– W najbliższą i kolejne soboty oba sklepy będą otwarte od godziny 7.00 – informuje Dorota Patejko z działu PR Auchan.

W piątki i soboty poprzedzające niedziele objęte zakazem handlu wydłużone zostaną godziny pracy Aldików – np. z 21 lub 21.30 do 23.00. Zmiana ta obowiązywać będzie w marcu i kwietniu, ale nie obejmie trzech sklepów działających pod szyldem Aldik w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 54 oraz w Lublinie przy ul. Koncertowej 11 i al. Spółdzielczości Pracy (Galeria Olimp).

Na wzmożony ruch w dniach poprzedzających niedziele wolne od handlu gotowy jest też Lidl.

– Zdecydowaliśmy się wydłużyć godziny otwarcia naszych sklepów – informuje Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. – W piątki i soboty będą czynne do godz. 22.00.

Nie zmieni się godzina otwarcia sklepów Lidl – pozostanie to godz. 7.

Również Zamojska Galeria Twierdza poinformowała, że poczynając od marca w piątki i soboty centrum handlowe przy ul. Przemysłowej będzie czynne dłużej niż zwykle – do godz. 22.

Obserwują rynek

Część sieci, w tym właściciel Biedronki, zastanawia się jeszcze nad wprowadzeniem zmian w godzinach pracy swoich sklepów.

– Prowadzimy analizy – usłyszeliśmy w biurze prasowym Jeronimo Martins. – Kluczowi są klienci, dlatego też będziemy starali się zapewnić jak największą obsadę w sklepach w czasie zwiększonego ruchu, którego spodziewamy się głównie w piątki i soboty, a także w poniedziałki po wolnych niedzielach.

Nic na razie nie zmieniają centra handlowe E. Leclerc. Ich pracownicy z Turystycznej (w soboty czynne od 7 do 21.30) i Zana (7–22) w Lublinie oraz Zamościa (7–21) obserwują sytuację. – Jeśli okaże się to niezbędne, sklepy gotowe są podjąć decyzję o wydłużeniu godzin handlu – zapewnia Tomasz Czerniawski z obsługującej sieć agencji Public Dialog.

Samodzielne Groszki i Żabki

Właściciele sklepów Groszek samodzielnie podejmą decyzje o wydłużeniu godzin pracy sklepów w piątki i soboty oraz w sprawie wcześniejszego ich otwierania w poniedziałki.

– Groszek to sieć skupiająca franczyzobiorców w ramach tzw. miękkiej franczyzy – tłumaczy Monika Hermanowicz-Górny, kierownik Marketingu Franczyzy.

W kilku sklepach tej sieci usłyszeliśmy, że właściciele przyglądają się jeszcze rynkowi. Niektórzy pytają stałych klientów o to, czy potrzebują wydłużenia czasu otwarcia sklepów pod koniec tygodnia i w poniedziałki.

Na zasadzie franczyzy działają też „Żabki”. I w tym przypadku to właściciele sklepów podejmą decyzję o wydłużeniu czasu handlu (w soboty czynne są dziś najczęściej do godz. 22–23). Biuro prasowe sieci dodaje, że poszczególne „Żabki” będą mogły być czynne także w objęte zakazem handlu święta, o ile za ladą staną ich właściciele.

Nową sytuację na rynku analizują też eksperci sieci Carrefour. Jej biuro prasowe informuje, że w najbliższych dniach decyzje o wydłużeniu czasu pracy poszczególnych hipermarketów i supermarketów w piątki i soboty podejmą lokalni dyrektorzy.

Siecią, która nie zamierza wprowadzać żadnych zmian, jest Stokrotka.

Związkowcy zaniepokojeni

Zmiany w prawie i modyfikacje wprowadzane przez poszczególne sieci handlowe analizuje Państwowa Inspekcja Pracy. Pod koniec tygodnia poinformuje, czy i w jakim zakresie jej inspektorzy będą prowadzili kontrole przestrzegania zakazu handlu w niedziele oraz wydłużenia godzin pracy w poszczególne dni tygodnia.

Zapowiedzi wydłużenia czasu pracy niepokoją natomiast związkowców. – My się na to nie godzimy – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. – Nie na tym ma polegać zapewnienie pracownikom handlu niedzielnego wypoczynku. Dlatego złożymy do ministerstwa pracy wniosek o nowelizację ustawy w tym zakresie – zapowiada.

Mapa na niedzielę

Przedsiębiorco, staniesz za ladą swojego sklepu 11 marca? Czekamy na zgłoszenie. Chcemy stworzyć mapkę handlu niedzielnego, co ułatwi klientom dotarcie do otwartych sklepów. Informacje prosimy przesyłać na adres: redakcja@dziennikwschod.pl lub dzwoniąc na 81 46 26 813