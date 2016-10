Skrzyżowanie Puławskiej i Popiełuszki: Z lustrem będzie tu bezpieczniej?

Z wnioskiem o poprawienie widoczności na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki z ul. Puławską wystąpił do prezydenta mieszkaniec Lublina.

Autor petycji przesłanej również do naszej redakcji przekonuje, że kierowcy jadący z dolnej części ulicy Puławskiej mają słabą widoczność w związku z tym, że skrzyżowanie jest na wzniesieniu. – Należy poprawić widoczność (...) poprzez ustawienie co najmniej odpowiednich luster, choć najwłaściwszym ale kosztownym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie sygnalizacji świetlnej – postuluje Stanisław Ziemnicki.

Urząd miasta zaznacza, że dopiero otrzymał stanowisko i będzie analizował propozycję. – Co do zasady to odchodzi się od stosowania luster na skrzyżowaniach. Wystarczy, że zmieni się jego kąt pochyłu (np. pod wpływem czyjejś ingerencji) lub zimą pokryje się szronem, a powstają jeszcze bardziej niebezpieczne sytuacje – odpowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta Lublin.