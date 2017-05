24 czerwca otwarte mają zostać baseny ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Na wcześniejsze otwarcie nie ma co liczyć, nawet jeśli słońce rozgości się na dobre. Czego jeszcze można się spodziewać tego lata nad zalewem?

Na pewno można się spodziewać droższych biletów wstępu na Słoneczny Wrotków.

– Zmuszeni jesteśmy do modyfikacji cen – przyznaje Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – W związku ze zmianą przepisów dotyczących wynagradzania pracowników wzrosły np. koszty ochrony i ratowników. Zmieniły się też koszty energii.

Nowy cennik ma być ogłoszony w czerwcu, bliżej terminu otwarcia, który został ustalony na 24 czerwca. Nie zanosi się na to, żeby baseny zostały udostępnione wcześniej.

– W tym roku jesteśmy uzależnieni od zakończenia remontu, który jest dość skomplikowany i wymaga rozkopania terenu – mówi Bednarczyk. – Prace zostały zaplanowane tak, by włącznie z procedurami odbiorów zakończyły się przed 24 czerwca.

Już teraz MOSiR otworzył swoją gastronomię na Wrotkowie, a wokół zbiornika poustawiał przenośne toalety. Trzy stoją na terenie Mariny, dwie wzdłuż przybrzeżnej ścieżki rowerowej, dwie po stronie Dąbrowy. Ponadto można korzystać z toalet na terenie Słonecznego Wrotkowa.

W czwartek ułożony został nowy asfalt na odcinku alei kasztanowej biegnącej od wjazdu na parking przy Krężnickiej w stronę zalewu. Odnowiony został niemiłosiernie zużyty odcinek od Krężnickiej do ścieżki rowerowej. Nie ma jednak co liczyć, że w ten sam sposób wyremontowane zostaną tego lata również inne uliczki po tej stronie zalewu. Nawierzchnia ma być najwyżej łatana.

Drobne remonty prowadzone mają być tej wiosny również na terenie nieczynnego kempingu na Marinie. – Kemping jako taki nie istnieje. Musiałby spełniać określone wymogi – wyjaśnia Bednarczyk.

Sprostanie wymogom wiązałoby się z kosztami, których MOSiR, jak twierdzi sama spółka, na razie nie jest w stanie udźwignąć. Dlatego tegoroczne prace ograniczą się tutaj do remontu budynku socjalnego znajdującego się obok wyznaczonego miejsca do grillowania, jak też do poprawy oświetlenia.

Będzie ciąg dalszy

Prace prowadzone w tym roku na Słonecznym Wrotkowie to pierwszy z dwóch etapów kompleksowego remontu basenów, które były budowane jeszcze w 2008 r. Przed najbliższym sezonem wymieniany jest system filtracji wody, przed następnym wymieniane mają być niecki basenów.